Афиша Калининграда: День влюблённых, «Градусы», «Локомотив» и джаз

Мероприятия в честь Дня Святого Валентина в Музее искусств, «Янтарь-холле» и «Бастионе», концерт группы «Градусы» в Светлогорске, лекция-воркшоп и выставка в «Сигнале», джазовый концерт в Калининградском историко-художественном музее, игра «Локомотива» против «Уралочки-НТМК» в ДС «Янтарный» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, какие события предстоящих выходных нельзя пропустить.



В пятницу, 14 февраля, в 17:00 в Музее искусств гости смогут отправиться «на свидание с искусством» (18+). На мероприятии LOVE+ART методист музея Эдуард Иванков вспомнит романтические истории из прошлого Калининграда и познакомит участников с мраморными музами из постоянной экспозиции «Калининград-Кёнигсберг: мост над временем». Педагоги-художники Татьяна Овсянникова и Лариса Потехина проведут мастер-классы по графике и вместе с гостями нарисуют цветы, подарки, конфеты и прочие приятные атрибуты праздника. Посетить мероприятие влюблённые могут вдвоём по одному билету. Стоимость для пар — 700 рублей, стандартный билет — 500. При покупке билетов онлайн необходима предварительная запись по телефону 8 (4012) 46-71-43.

В «Янтарь-холле» 14 февраля в 16:00 состоится мастер-класс по росписи свечей (0+). Гости подберут цветовую палитру и создадут индивидуальный дизайн. Все необходимые материалы — свечи (2 шт. на человека), акриловые краски и кисти — предоставляется. Мастер-класс подходит как для новичков, так и для тех, кто уже имеет опыт в росписи. Количество мест ограничено. В 19:00, здесь же, пройдёт концерт Звёзд московских мюзиклов — Игоря Балалаева, Оксаны Костецкой, Евгения Бальца и Веры Кононовой (6+). На концерте будут исполнены легендарные произведения Джорджа Гершвина: от великих музыкальных партий из мюзиклов Эндрю Ллойда Уэббера до шедевров Чарльза Азнавура. 15 февраля в 18:00 на сцене «Янтарь-холла» выступит группа «Градусы», где прозвучат самые популярные хиты коллектива (12+).





Современный менестрель «Лампабикт» впервые выступит с особенным концертом в клубе «Ялта» 14 февраля в 19:00 (18+). На концерте прозвучит надрывная индимузыка с фолковыми вкраплениям, лиричными сюжетами о шорохе леса, грохоте дождя, о поиске глубины и надежде.

В «Бастионе» 14 февраля в 20:00 начнётся романтический концерт (18+). «Radiohead tribute в полном составе, а также любимые мировые хиты в исполнении великолепного Milto Seran и прекраснейшей Dive Devi», — говорится в анонсе. Вход свободный. В субботу, 15 февраля, в «Бастионе» представят программу «Агата Кристи и хиты русского рока 90-х» (18+). «Нас ждет незабываемое путешествие в ностальгическую эпоху 90-х! Аутентичное исполнение, искренняя энергетика музыкантов и их артистизм, а также все легендарные хиты русского рока в исполнении „NEW VERSION“ & „AmonBeat“», — обещают организаторы.





15 февраля в 12:00 пространстве «Сигнал» пройдёт лекция-воркшоп «Социальное проектирование» в рамках образовательной программы Института урбанистики Калининградской области о том, как устроен и функционирует современный город (16+). Организаторы отмечают, что курс подойдёт людям, занимающимся изучением городов и их развитием, а также тем, кто просто хочет лучше разбираться в месте, где живет. Цена билета — 500 рублей. В 18:00 в субботу, здесь же, состоится открытие выставки Ольги Лисиновой «Генезис света» (16+). В рамках выставки планируется встреча с автором в формате «Кофе с художником», где в уютной и непринуждённой атмосфере Ольга расскажет о её творческом пути, методах работы и вдохновении. «Выставка „Генезис света“ — это возможность погрузиться в мир, где свет и его волны становятся метафорой для всего, что существует вне объектов и вне времени», — убеждают в анонсе. Вход бесплатный.

Во Дворце спорта «Янтарный» 15 февраля пройдёт матч PARI Суперлиги по женскому волейболу (6+). В рамках 23 тура калининградский «Локомотив» сыграет против свердловской команды «Уралочка-НТМК». Сейчас «Локомотив» находится на второй строчке в турнирной таблице Суперлиги. Начало матча — в 19:00.





В воскресенье, 16 февраля, в 18:00 в областной филармонии начнётся концерт камерного оркестра «И снова о любви» (6+). «Романтические, вдохновляющие и лирические — именно такие мелодии историй любви окружат слушателей февральским вечером в компании Камерного оркестра и солистов филармонии», — рассказывают организаторы. В программе: П.И.Чайковский, Ж.Бизе, А.Дворжак, А.Пьяццолла, Э.Морриконе и Ф.Лей.

Джазовый концерт «В компании Коула Портера» (6+) пройдёт 16 февраля в 15:00 в Калининградской областном историко-художественном музее в рамках проекта «Джаз на колёсах». Ансамбль «Акцент» выступит под управлением Станислава Матковского — лауреата международных джазовых фестивалей Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции и многолетнего руководителя Калининградского джаз-клуба. Программа посвящена творчеству американского композитора и автора песен Коула Портера (1891-1964), который также является автором известных джазовых стандартов. Стоимость билетов — 600-700 рублей.

Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»