Афиша Калининграда: Международный женский день, дискотека 90-х и выставки

От утонченных мероприятий в музеях и атмосферных заведениях до концертов давно знакомых коллективов и взрывной «Турбодискотеки 90-х» — рассказываем, где отметить Международный женский день так, чтобы он прошел ярко и оставил самые приятные впечатления.

В пятницу, 7 марта, в клубе «Ялта» четырнадцатилетие отпразднует один из старейших кавер-коллективов региона — KÖNIG TRIBUTE BAND (16+). Организаторы обещают новую программу и безудержные танцы, начало — в 20:00. 8 марта в 19:00, здесь же, начнётся концерт группы «Биртман» (18+). «Каждый концерт „Биртман“ — это незабываемый праздник, ведь именно эти ребята заставили танцевать Василия Уткина и удостоились проклятия самого Юрия Лозы. Тексты песен коллектива мгновенно разлетаются на цитаты и оказываются в ротации ведущих радиостанций», — говорится в анонсе.

7 марта в «Янтарь-холле» представят мужскую комедию «Форс в мажоре» (16+). «Стоя прямо у алтаря, на вопрос священника невеста неожиданно отвечает: „Нет“. И вот семеро мужчин в ресторане, где всё готово для праздничного банкета, но вместо весёлой свадьбы они получают сопли, слезы и разбитое сердце. Как раскрутится форс-мажорная ситуация? И что же на самом деле бушует внутри настоящих мужчин? Ответ узнаете 7 марта в 19:00 на сцене театра эстрады „Янтарь-холл“!» — рассказывают организаторы.





8 марта в клубе «Бастион» прозвучат «Хиты русского рока» (18+). Концерт начнётся в 20:00. В 23:00 здесь стартует Women’s night под лозунгом «Твоя ночь — твои правила» (18+). DJ-сет «Хиты всех времён» представит Masha Kuga. Девушкам вход свободный.

«Турбодискотека 90-х» пройдёт 8 марта на «Вагонке» (18+). В этот вечер гостей ждет живой трибьют группы «Руки Вверх!» с лучшими песнями легендарного коллектива, а также главные хиты эпохи девяностых и нулевых в живом исполнении. «До и после концерта драйвовая дискотека, где будут играть самые горячие треки 90-х и 00-х, создавая атмосферу настоящего праздника. „Руки Вверх“, „Краски“, „Тату“, Reflex, Hi-Fi, „Виа Гра“, „Винтаж“, Линда, „Ляпис Трубецкой“ — все ваши любимые хиты в одном месте! Именно музыка девяностых и начала нулевых создавала сумасшедшую атмосферу свободы, в которую мы вновь погрузимся вместе с вами на Турбодискотеке!» — пишут организаторы.

В пространстве «Сигнал» 8 марта откроется выставка Просто Лизы «Точечность» (16+). «8 марта, слов не будет, будет „Точечность“ — выставка поПытка, как для автора, так и для зрителя», — пишут организаторы. Начало мероприятия — в 18:00, вход свободный.





В Музее искусств 8 марта в 17:00 состоится иммерсивная экскурсия в честь Международного женского дня «Во власти женщин и вина» (16+). Историк Эдуард Иванков расскажет о главных страстях писателя и композитора Эрнста Теодора Амадея Гофмана — о том, почему из-за женщин он вынужден был покинуть родной Кёнигсберг и сменить веру, и как вино стало в его произведениях магическим эликсиром, с помощью которого дьявол покушается на душу человека. Гостей также познакомят с «Тактильной книгой сказок» — коллекцией ароматов, созданной по мотивам произведений Гофмана. Количество мест ограничено, необходимо записаться по телефону 46-71-43. Купить билет онлайн можно по ссылке.

В Калининградском историко-художественном музее 8 марта первые восемь посетительниц смогут пройти в музей бесплатно. Акция будет действовать на билеты, купленные в кассе непосредственно в день праздника, в самом Калининградском областном историко-художественный музее, музеях «Бункер», «Форт № 5», а также в Литературном музее в Чистых Прудах. 8 марта в КОИХМ пройдут следующие мероприятия: выставка шелковых картин из частной коллекции (0+), выставки «Папина/не папина дочка» (12+), «Лирический акцент» Елены Ананьиной (0+), а также «Весенний букет» с произведениями художника Людмилы Рябошапки (12+).

В «Янтарь-холле» 8 марта в 15:00 начнётся праздничный концерт «Вдохновение весны» (6+). На сцене выступят Илья Крестоверов и Владимир Гудожников, в программе прозвучат как классические произведения, так и современные хиты. «Этот вечер станет праздником музыки, красоты и вдохновения, в котором мы подчеркнём силу красоты и нежность женщин», — говорится в анонсе. На этой же сцене 8 марта в 17:00 представят праздничную программу «Вам, любимые!» Калининградского симфонического оркестра (0+). За дирижерским пультом — художественный руководитель и главный дирижер Аркадий Фельдман.





9 марта в «Янтарь-холле» покажут «12 мюзиклов, которые потрясли мир» (6+). «„12 мюзиклов“ можно сравнить с удивительным музыкальным путешествием по страницам популярнейших мировых мюзиклов. Любимые артисты, перевоплощаясь из одного образа в другой, порадуют безупречным вокалом и отточенной пластикой. Шикарные костюмы и эффектные акробатические номера в сочетании с видеоинсталляцией, меняющей декорации, позволят зрителям легко перемещаться из одной локации в другую: из подземелья парижской оперы — на улицы Чикаго, а затем и в „танцующий Болливуд“», — убеждают организаторы. Начало — в 15:00.

В Калининградской областной филармонии 9 марта в 17:00 состоится концерт «Кинохиты. От Баха до Морриконе» (6+). Будут представлены как классические музыкальные произведения, так и современная инструментальная музыка из кинофильмов. Для слушателей прозвучит музыка из фильмов «Миссия», «Амели», «Богемская рапсодия», «Ходячий замок Хоула», «Обыкновенное чудо», «Малефисента», а также другие признанные хиты музыкального киноискусства.