От детских книг до библиотекарей: кто получил премию «ЛиК-2024»

В воскресенье в центральной городской библиотеке им. А.П. Чехова писательское сообщество Калининградской области подвело итоги прошедшего года вручением премии «ЛиК-2024» («Литературный Калининград»). Если в прошлом году судьбу премии решало экспертное жюри, то в этот раз в голосовали сами участники.



Председатель калининградской писательской организации Борис Бартфельд рассказал, что мысль о необходимости сделать какой-то акцент по завершении литературного года возникла довольно давно. Впервые премию «ЛиК-2024» вручали в прошлом году, в этот раз механизм выбора лауреатов претерпел изменения — было введено общее голосование. «Для писательского сообщества эта премия важна как фиксация результатов года. Чтобы люди еще раз перечитали лучшее, — отметил Бартфельд. — И, конечно же, это важный элемент для оценки качества работы».

Глава писательской организации считает, что Калининградская область — в пятерке самых активных литературных центров страны. «Если же сравнивать активность по времени, конечно же, был спад в 2020-2021 годах в связи с ковидом, но сейчас мы вернулись на уровень, который был до пандемии, — рассказал Бартфельд. — У нас проводится множество конкурсов, которые широко известны по стране». В частности, по его словам, подходит к завершению Международный литературный конкурс прозаической миниатюры имени Юрия Куранова, только что закончился прием работ на Международный литературный фестиваль-конкурс «Русский Гофман», итоги которого будут подведены в мае.

«В прошлом году на российский уровень со своей книгой вышел Евгений Журавли, есть авторы, которые уже прочно работают с различными крупными издательствами, к примеру АСТ, — отметил Бартфельд. — Многие поэты и прозаики активно участвуют в различных литературных конкурсах, публикуются в российских журналах».

В Калининградской области также издаются журнал региональной культуры «Балтика» (16+) и литературно-художественный журнал для детей «Мурр+» (0+), проводятся презентации книг калининградских авторов.

По итогам голосования премия «ЛиК-2024» в своих номинациях присуждена:

«Лучший рассказ, опубликованный в 2024 году»:

диплом I степени — Борис Бартфельд. Рассказ «Беспечное дыхание». «Балтика», 2024 г., № 3

диплом II степени — Олег Глушкин. Рассказ «Оцифровка», «Балтика», 2024 г., № 4

диплом III степени — Валерий Сергеев. Рассказ «Огненный шторм». Альманах «ЭХО2024».

«Лучшая подборка стихов в 2024 году»

диплом I степени — Ксения Август. «Подборка стихов в журнале «Юность», 2024 год, N8

диплом II степени — Борис Бартфельд. «Я яблоню любил тогда». «Балтика», 2024, № 1

диплом III степени — Александр Гахов. Подборка стихов, «Балтика», 2024, № 4

«Лучший детский рассказ»

диплом I степени — Олег Глушкин. «Школа для бабуль», журнал «Мурр+», 2024 г., № 3

диплом II степени — Екатерина Смолева. «Варежка», журнал «Мурр+», 2024 г., № 3

диплом III степени — Нина Саранча. «Как Маруся Караваева принцессой стать собралась», журнал «Мурр+» 2024 г., №№ 1 и 2

«Лучшее детское стихотворение»

диплом I степени — Дарья Михайлова. Стихотворение «Который час?», журнал «Мурр+», 2024 г., № 3

диплом II степени — Ирина Моткова. Подборка стихов, стих. «Солнечный зайчик», журнала «Мурр+», 2024 г. № 2

диплом III степени — Анастасия Глазунова. Подборка стихов, стих. «Сдобный триллер», журнал «Мурр+», 2024 г., № 2

«Лучшее эссе, критическая статья, статья по искусству в журнале „Балтика“»

диплом I степени — Олег Глушкин. «Пушкин. Под знаком Близнецов», стр. 89. «Балтика», 2024 г., № 2

диплом II степени — Галина Каштанова-Ерофеева. Статья «Почтовая Кантиниана», «Балтика», 2024 г., № 2

диплом III степени — Валерий Сергеев. «Нужны ли нам клятвы». «Балтика», 2024 г., № 4

«Лучшая поэтическая книга 2023–2024 года»

диплом I степени — Борис Бартфельд «Наш дом у дюны». Сборник стихов. Из-во «Страж Балтики» (12+)

диплом II степени — Ксения Август, поэтический сборник «Семь Я» 2024, издательская программа Калининградской области (0+)

диплом III степени — Ирина Моткова «Следуй за мечтой». Сборник стихов (12+). Калининград: Калининградская книга, 2024.

«Лучшая книга прозы»

диплом I степени — Олег Глушкин. «Миниатюры. Отзвуки. Творцы» (16+). Калининградская книга, 2024.

диплом II степени — Борис Бартфельд. «Светлогорские сны. Рассказы» (16+). Калининград: «Страж Балтики», 2024.

диплом III степени — А. Жданов. Книга рассказов «Как любить рояль» (16+). Волгоград

«Лучшая детская книга»

диплом I степени — Анастасия Глазунова. «Кулинарные сказки» (0+) 2024 г. издательство Аст

диплом II степени — Борис Пономарев. «Роща Ромове. Тени темноты» (12+). — М.: Дет.лит.,

диплом III степени — Константин Хотимченко. Повесть «Тайна капсулы времени» (6+) 2024 г. изд. Проф-пресс

«Лучший иллюстратор»

диплом I степени — Альберт Тайников. Иллюстрации к № 1, № 2, № 3, № 4 журнала «Мурр+» 2024 г.

диплом II степени — Виктория Ветивер. Иллюстрации к № 1, № 2, № 3, № 4 журнала «Мурр+» 2024 г.

диплом III степени — Андрей Ренсков: книги — «Андрэграунд» (16+), «Андрэграунд 2» (16+). Максим Коробов: поэтический сборник «Прегель» (12+), 2024. Андрей Ренсков: поэтический сборник «Обратное море» (12+), 2024.

«Лучшая литературная презентация книги 2024 года»

диплом I степени — Олег Глушкин. «Миниатюры. Отзвуки. Творцы»

диплом II степени — Презентация журнала «Мурр+» на ВДНХ на выставке «Россия»

диплом III степени — Калининградская областная детская библиотека им. А.П.Гайдара. Презентация 15-летнего Юбилея журнала «Мурр+» в Кукольном театре.

«Лучший библиотекарь по работе с писателями»

диплом I степени — Котова Елена Георгиевна — библиотекарь-методист ЦБС им. Чехова

диплом II степени — Ткаченко Ольга Камилловна — заведующая библиотекой им. Соболева

диплом III степени — Васильева Оксана Анатольевна. Заведующая областной детской библиотекой А.П. Гайдара

«Лучшее издательство/типография по работе с калининградскими писателями»

диплом I степени — Издательство «Страж Балтики»

диплом II степени — Издательство «Калининградская книга»

диплом III степени — Издательство «Арт-Принт»

«Творческие люди пишут, издаются, прилагают усилия. Это премия, которая мотивирует и привлекает людей, делает акцент на том, что происходит» — отметила председатель Калининградского регионального общественного фонда культуры Нина Перетяка.

Текст и фото: Александр Степаненко для «Нового Калининграда»