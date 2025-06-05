«Царские дни», The Hatters, дискотека 90-х: афиша Калининграда на выходные

Выставка в рамках проекта «Царские дни» в историко-художественном музее, концерты The Hatters в «Резиденции Королей», Ярослава Сумишевского в «Янтарь-холле» и «Нигатива» в «Бастионе», фестиваль добровольчества в ДС «Янтарный» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, какие мероприятия стоит посетить в предстоящие выходные.

В пятницу, 6 июня, в «Резиденции королей» появится группа The Hatters (16+). Санкт-Петербургские рок- и поп-исполнители выступят в зале «Роял парк» с большим сольным концертом. Начало — в 20:00.

В «Бастионе» 6 июня в исполнении New Version & AmonBeat прозвучит, как обещают организаторы, «мощная смесь мирового и русского рока, наполненная только самыми яркими хитами, проверенными временем» (18+). Начнётся концерт в 20:00.

6 июня в 19:00 и 7 июня в 17:00 в Музыкальном театре покажут мюзикл «Алые паруса» (12+). «Всё в этом произведении покрыто завесой тайны, мистика окружает эту историю, а главным ведущим обстоятельством в ней оказывается море. И мы никогда не поймём до конца: реальны ли персонажи на сцене или это всего лишь фантазия зрителей и чудеса театра...» — пишут организаторы и предупреждают об использовании сценического дыма в спектакле.





С новой концертной программой «Рядом с тобой» 6 июня в «Янтарь-холле» выступит Ярослав Сумишевский (12+). «Ярослав Сумишевский — артист, которого выбрал народ. Один из самых ярких и востребованных исполнителей, народный певец и любимец публики, представляет свою новую программу „Рядом с тобой“. Артист исполнит проверенные хиты из своего репертуара, а также новые композиции; поделится музыкальной историей своего длинного, сложного и яркого творческого пути», — рассказывают в анонсе. Начало — в 19:00.

В субботу, 7 июня, в Калининградском историко-художественном музее в рамках «Царских дней» откроется выставка (6+), на которой гости смогут ознакомиться с новыми исследованиями о детстве и воспитании императора Александра I. Экспозиция подготовлена Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». После показа в Калининграде экспозиция отправится по другим городам региона.

В Калининградской областной филармонии имени Е.Ф.Светланова 7 июня Мария Гаврилюк исполнит «Саундтреки на органе» (6+). Концерт посвящен мелодиям из кинофильмов, в программе прозвучат произведения И.С.Баха, Э.Грига, Дж.Уильямса, Э.Морриконе и Х.Циммера. Начало — в 18:00.

В ДС «Янтарный» 7 июня пройдёт фестиваль добровольчества #Мывместе (0+), в рамках которого пройдут мастер-классы и презентации, выставка волонтёрских проектов, а также концертная программа с участием музыкальных коллективов. Хедлайнером станет поп-рок дуэт Nansi & Sidorov. Вход свободный по регистрации.





«Летний переполох» устроит «Мантра бэнд» 7 июня в клубе «Лондон» (18+). На концерте будут исполнены хиты групп «Звери», «Жуки», «Руки Вверх», Linkin Park и многих других. Старт — в 21:00.

В клубе «Склад» 7 июня пройдёт фирменная дискотека в стиле 90-х (18+). «Золотые хиты всех времен, поп, рок и рэп-хиты всех поколений, только лучшее и любимое! Увидимся на танцполе!» — приглашают организаторы. Начало — в 21:00.

В воскресенье, 8 июня, в «Бастионе» выступит легенда русского рэпа — Владимир Афанасьев, который известен под псевдонимом Нигатив (18+). Концерт начнётся в 20:00.

В филармонии 8 июня в 18:00 гости услышат «Хиты органной музыки» в исполнении Анны Юсуповой (6+). В программе: Бах, Пахельбель, Мендельсон и Боэльман.

Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»