Афиша Калининграда на выходные: три дня с «Руки вверх» и День влюблённых

Выходные в Калининграде пройдут под знаком Дня влюблённых. С 13 по 15 февраля в городе запланированы симфонические концерты, рок-выступления, тематические вечеринки, музейные программы и акции для пар, а также фестиваль осознанного потребления. В числе самых заметных событий — три концерта группы «Руки вверх!» в ДС «Янтарный». О главных мероприятиях грядущих выходных — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда».

13 февраля

В Кафедральном соборе 13 февраля запланирована «Симфоническая пятница» (6+). «Представит концерт скрипач-виртуоз, обладатель спецприза XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского и премии Юрия Башмета „За красоту звучания“ Леонид Железный вместе с Калининградским симфоническим оркестром под управлением Михаила Кирхгоффа. Дирижёр — лауреат Международного конкурса имени С.В. Рахманинова Клеман Нонсье», — рассказывают в анонсе. В программе: произведения Сибелиуса, Дворжака, Грига. Начало — в 19:00.

Калининградский музыкальный театр в пятницу и субботу, 13 и 14 февраля, приглашает на мюзикл-фантасмагорию «Гоголюцинации Чичикова» (16+). «Это не пересказ поэмы Н.Гоголя «Мертвые души», это произведение с собственным сюжетом. Композитор Александр Пантыкин и поэт Константин Рубинский создали фантастический и одновременно новый мир Гоголя, в котором звучат цитаты не только «Мертвых душ», но и «Сорочинской ярмарки», «Ревизора», «Тараса Бульбы», «Женитьбы»…А детективный финал окажется совершенно непредсказуемым», — говорится в аннотации к спектаклю. Начало в 17 и 19 часов соответственно.

В культурном квартале «Понарт», который стал новой площадкой «Бастиона», пройдёт концерт группы Kelvin, которая исполнит хиты русского рока (16+). «Начинаем новую главу нашей истории мощно и с нашим фирменным драйвом! Новая площадка, но та же дружная семья Бастиона, старые друзья, уютная атмосфера и дух настоящего рок-н-ролла!» — обещают организаторы. Выступление начнётся в 20:00.

Арт-проект «ТриЛЛЛ» в пятницу в клубе «Склад» отметит свой день рождения (18+). На концерте выступят коллективы «Станок», «Митотс», «Лемминги», «Наборы хромосом». Начало — в 20:00. Приходить просят в сине-чёрной одежде.

На «Вагонке» в пятницу проведут вечеринку «Date: Love night» (18+). «Что будет: атмосфера любви и веселья; украшения и фотозоны; welcome-surprise для всех пришедших; сет из лучших треков; угощения и сладости, чтобы зарядиться энергией до утра; бар с праздничными коктейлями по дружественным ценам; точки интереса на первом этаже», — рассказывают в анонсе. Цветовая гамма вечеринки — чёрный, белый и розовый. Начало — в 23:00.

Группа El Rodriguez выступит в пятницу в баре Morrison (18+). Музыканты сыграют хиты классического и хард-рока. Концерт начнётся в 20:00.





14 февраля

В Музее искусств в субботу проведут заключительный концерт фестиваля «Музыкальные неистовства капельмейстера Гофмана» (6+). Гости услышат квинтет до-минор для арфы и струнного квартета и Сонату ля мажор для клавира Э.Т.А.Гофмана, а также сочинение Роберта Шумана «Крейслериана». Начало — в 16:00.

«Шедевры музыки барокко» прозвучат в Калининградской областной филармонии имени Е.Ф.Светланова (12+). Солисты — лауреат премии Калининградской области «Признание» Виктория Бобкова (меццо-сопрано), лауреаты международных конкурсов Динара Сарсекеева (сопрано), Мария Гаврилюк (орган), Елена Токовинина (скрипка), Анна Юсупова (клавесин). В программе — произведения Вивальди, Перголези, Генделя и Баха. Концерт запланирован на 18:00.

В органном зале «Макаров» в Светлогорске представят музыкальный проект Modern Gothic Sonata (12+). Проект создан совместно органным залом и командой UNIQUE8 Вадима Александрова. Программа объединяет вокал, электрогитару, ударные, синтезаторы, FX, орган и рояль. В центре проекта, отмечают организаторы, — механизм человеческой беспечности, «в котором комфорт подменяет мышление, а виртуальная реальность вытесняет ощущение подлинного риска». Начало — в 19:00.

В Калининградском историко-художественном музее в День всех влюблённых будет действовать акция — для пар посещение основной экспозиции музея будет доступно по одному билету (12+).



Музей янтаря 14 февраля проведёт экскурсионные сеансы на смотровую площадку башни «Дона» (12+). Сеансы запланированы на 11:00, 15:00 и 17:00. Количество посетителей ограничено.

Фестиваль осознанного потребления состоится 14-15 февраля в культурном квартале «Понарт» (12+). На фестивале будет открыт маркет, на котором местные хендмейкеры будут продавать свои изделия, «гаражная распродажа» — зона, на которой гости смогут продать свои вещи по низкой стоимости, а также своп, где участники смогут бесплатно обменяться вещами. Оставшиеся вещи пойдут на переработку и в благотворительные фонды. Вход свободный, приходить можно с питомцами.

Вечером, в 20:00, в «Понарте» пройдёт вечеринка «Бастиона» — Love Party (18+). В программе — «любимые танцевальные хиты на все времена в исполнении группы RED». На входе гостям предложат браслеты знакомств. Количество билетов ограничено.

Фирменная вечеринка Love Radio Kaliningrad запланирована в субботу в клубе «Универсал» (18+). «Погрузитесь в атмосферу 2000-х годов — эпохи ярких ритмов поп-музыки, первых мобильных телефонов с кнопками и смелых модных трендов. Это ваш шанс вернуться в годы, когда хиты Бритни Спирс и группы *NSYNC звучали из каждого радио, а блеск неоновых аксессуаров был обязательным элементом образа», — приглашают организаторы и просят приходить в ярких нарядах и аксессуарах. Начало — в 22:00.





15 февраля

В арт-пространстве «Ворота» состоится мастер-класс «Знакомство с цветом: от теории к практике» (16+). В программе: изучение теории цвета, его свойств, основ цветовых гармоний, а также практическая часть — упражнения для закрепления теории. Необходима предварительная регистрация.

В Музее искусств в воскресенье проведут мероприятие «Время романтиков» (16+). «Посетителям предлагается пройти по особому „Маршруту любви“ в Музее изобразительных искусств. Он включает знакомство с экспонатами постоянной экспозиции „Калининград-Кёнигсберг: мост над временем“ и их романтическими историями и легендами. В завершение гостей ждет романтический мастер-класс по рисованию», — рассказывают в анонсе. Для всех влюблённых пар обещают скидку. Программа запланирована 17:00, необходима предварительная запись.



В ДС «Янтарный» 13, 14 и 15 февраля выступит группа «Руки вверх!» (12+). «В 2026 году Сергей Жуков и группа „Руки Вверх!“ едут в новый масштабный тур по всей стране. Группа исполнит любимые хиты „Крошка моя“, „Студент“, „Чужие губы“, „Алёшка“, „18 мне уже“ и многие другие. Вас ждут тонны света, киловатты звука, нереальные эффекты и безграничное обаяние Сергея Жукова», — обещают в анонсе. Все три дня начало — в 19:00.

Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»