Любовь и деньги: студенты «Гнесинки» сыграли на Острове «Женитьбу Бальзаминова»

В Калининграде в рамках молодежной программы для театральных и кинематографических вузов страны «Большой дебют» (12+) студенты Российской академии музыки им. Гнесиных (Москва) представили мюзикл «Женитьба Бальзаминова» (12+) по мотивам произведений Александра Островского. Корреспонденты «Нового Калининграда», посмотрев спектакль, еще раз убедились в том, что счастье не купить, а мечтать все же надо о чем-нибудь великом.

Театр, как утверждал Константин Станиславский, начинается с вешалки. В новом здании Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) на острове «Октябрьский», где проходят спектакли и мастер-классы фестиваля, она прекрасна. Сдаешь куртку, и та с помощью хитроумного механизма уезжает куда-то вдаль. Труд гардеробщиц полностью механизирован. Фактически они являются операторами сложной машины. Примерно такую можно увидеть в фильме «Москва слезам не верит (18+). Помните эпизод, когда работающая приемщицей в химчистке героиня Ирины Муравьевой, пытаясь произвести впечатление на понравившегося ей клиента-генерала, включает аппарат, который доставляет костюм прямо ей в руки. Как мы помним, героиня Муравьёвой мечтала о легком счастье и всегда покупала лотерейные билеты.

Михайло Бальзаминов из пьесы, вернее, серии пьес Александра Островского тоже любил помечтать. Собственно говоря, только этим и занимался — грезил о том, что найдет богатую невесту и заживет припеваючи. Многим памятен фильм режиссера Константина Воинова «Женитьба Бальзаминова» (12+) 1964 года, где занята целая россыпь звезд — Георгий Вицин, Нонна Мордюкова, Ролан Быков, Николай Крючков, Надежда Румянцева, Инна Макарова и другие. Трудно соревноваться с такими «тяжеловесами», но студенты «Гнесинки» выглядели на их фоне вполне достойно. Правда, спектакль у них вышел совсем не похожим на старое советское кино. В СССР никогда не забывали о том, что Александр Островский — писатель остросоциальный, вскрывающий, так сказать, язвы эпохи зарождающегося капитализма. «Женитьба Бальзаминова», конечно, комедия, но, если вдуматься, грустная. Бальзаминов в исполнении Вицина вызывает не только смех, но и жалость. Маленький, нелепый, не очень умный человек. Как ему выжить, а уж тем более преуспеть в этом жестоком мире, где правят хитрые, расчетливые и циничные купцы?

В спектакле этот трагизм совсем не ощущается. Там много песен, много танцев и смеха. Благодаря композитору Владимиру Баскину, автору либретто Евгению Муравьеву, режиссеру-постановщику Светлане Горшковой, хореографу Роману Шулепову, мастеру курса и продюсеру Киму Брейтбургу и, конечно, артистам получился веселый, в известной мере беззаботный мюзикл. В аннотации, собственно, так и говорится: «студенты приглашают зрителя в удивительный мир, где смешные ситуации, яркие мелодии и забавные жизненные хитрости сплелись в одну увлекательную историю».

От темы социального неравенства, конечно, было не уйти (Островский есть Островский), но она, насколько это возможно, была приглушена. Все актеры одеты почти в почти одинаковые серые костюмы с небольшими цветными вставками, а ведь одежда — важный социальный маркер. Появляется, например, в кадре фильма герой Николая Крючкова — Нил Борисыч Неуеденов, и мы сразу понимаем — серьезный человек, купец. Потому что дорогая шуба на нём. Не то что Бальзаминов — в кургузом пиджачишке.

Впрочем, не исключено, что одинаковые костюмы придуманы вовсе не для того, чтобы скрыть имущественное неравенство. Спектакль студенческий, дорогой реквизит, судя по всему, решено было не использовать из практических соображений. Тем более что веселое и жизнерадостное шоу вполне получилось и без этих деталей. Актеры были на удивление органичны в своих образах. При этом они не пытались (ну, почти не пытались) копировать звезд советского фильма. Исполняющий роль Бальзаминова Игорь Зоров прекрасно изображает мечтающего о богатой невесте недотепу. И если у Вицина он получился задумчивым, слегка медлительным, то молодой актер сделал его несколько более энергичным, живым.

С Лукьян Лукьянычем Чебаковым всё по-другому. У Ролана Быкова он словно заводной, весь на шарнирах. В исполнении же Владимира Каныгина — слегка меланхоличный, этакий злой философ, хладнокровно обдумывающий свои коварные планы.

Старый советский фильм заканчивается грустно. Бальзаминов добился своего, но, похоже, сошел от счастья с ума. Однако его маменьку это ничуть не огорчило. «Ты, Миша, за умом не гонись, — сказала она ему на свадьбе. — С деньгами-то мы и без ума проживем». В спектакле финальную точку ставит веселая песенка о том, что совсем не важно, бедный ты или богатый, для счастья все мы равны. Так-то оно, конечно, так. Но Бальзаминов бы все же, наверное, поспорил...

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Юлия Власова. / «Новый Калининград»