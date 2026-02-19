Масленица и День защитника Отечества: афиша Калининграда на выходные

С 20 по 23 февраля в Калининграде запланированы концерты, лекции, фестивали и праздничные программы ко Дню защитника Отечества и Масленице. Горожан и гостей региона ждут выступление Александра Иванова и группы «Рондо» в «Янтарь-холле», концерт Ансамбля песни и пляски Балтийского флота, матч калининградского «Локомотива» в рамках чемпионата России по волейболу, а также масленичные гулянья в зоопарке, Центральном парке и поселении викингов «Кауп». О самых заметных событиях предстоящих дней — в традиционной подборке «Афиши Нового Калининграда».

20 февраля

В «Воротах» в пятницу пройдёт творческая встреча с фотографом Геннадием Филиппович (16+). «Для Калининграда это имя говорит о многом: артист, актёр драмтеатра — и при этом признанный фотохудожник, член Союза фотохудожников Калининграда. На встрече автор поделится своими проектами — как совсем новыми, так и архивными, ретроспективными. Поговорим о главном: как театральная специфика диктует свои правила съёмки? Где грань между документальным кадром и художественным образом?» — говорится в анонсе. Встреча пройдёт в формате живой беседы. Начало — в 19:00, вход свободный по регистрации.

IV фестиваль духовной музыки «Музыка ветра» откроется в Кафедральном соборе (6+). Концерт представит смена именитых российских флейтистов: солист Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского Антон Сильверстов, солист Катарского филармонического оркестра Александр Хаскин, золотая флейта России Ирина Стачинская, Ксения Авраменко. «Обрамляет музыку ветра титулярный органист Кафедрального собора Евгений Авраменко», — добавляют организаторы. В программе: И.С. Бах, В. Беллини, Г. Маклернон, Г. Бифтинг, Ю. Арбатский, Э. Боцца, Т. Мараматцу. Концерт начнётся в 19:00.

В молодёжном пространстве «Дом Семьи» организуют фотосессию, где обещают подарить лучшие кадры для пап и дедушек (0+). Участники получат 10-15 фото в ретуши, остальные снимки — в «облаке» в течение недели. Проведут мероприятие с 12:00 до 16:00. Участие бесплатное, необходима регистрация.

В клубе «Склад» запланирована «глобальная электронная вечеринка BeatBro Vicennial Vibes» (18+). «Весь вечер и всю ночь для вас будут звучать все различные грани танцевальной музыки: от breaks, deep house и dubstep до всех видов drum ’n’ bass и jungle (от liquid и mainstream до jump-up и neurofunk)!» — обещают в анонсе. Вход свободный, начало — в 20:00.

Рок-дискотеку «Отрыв!» с командой «ГазетыПишут» проведут в «Лондоне» (18+). Группа исполнит хиты «Кино», «Ленинграда», «Танцы Минус», «Зверей» и многих других. Начало — в 21:00.

В баре «Бастион» в культурном квартале «Понарт» 20 февраля в честь дня рождения «Агаты Кристи» состоится трибьют-концерт в исполнении New Version & AmonBeat (16+). Вход — в 20:00.

В баре Morrison пройдёт трибьют Nirvana — в честь дня рождения Курта Кобейна выступит группа Hamster’s Band (18+). Концерт начнётся в 20:00.





21 февраля

В «Сигнале» в субботу прозвучат произведения Ивана Соколова — композитора, пианиста, музыканта-просветителя (12+). Сонату для скрипки и фортепиано, а также эскизы фортепианного цикла исполнят Светлана Вавилина (скрипка) и Анна Червонооченко (фортепиано). Начало — в 20:30.

В Музее искусств состоится лекция о красном цвете в истории моды «Красный — хит сезона» (12+), которую проведёт лектор, искусствовед, специалист научно-экспозиционного отдела музея и куратор выставки «Космос красного» Анна Воробьева. Начало — в 17:00, требуется предварительная запись.

Органный перформанс «Голоса земли и воды» представят в Калининградской областной филармонии (12+). «Перформанс погружает зрителя в атмосферу различных эмоций. Музыка проведет нас от самых истоков жизни, через картины идиллии и ужасающие экологические катастрофы (М. Таривердиев, отрывок из симфонии „Чернобыль“), напомнив, что экология собственной души и есть путь к спасению окружающего мира. Это про каждого из нас», — рассказывают в анонсе. Авторы и исполнители — лауреаты международных конкурсов М.Гаврилюк (орган), лауреаты Премии Калининградской области «Признание» Ю. Василькова (вокал) и В.Бобкова (художественное слово); П. Гайчук (арфа), А. Добролюбов (ударные), П. Добронравов (труба), Театр «Дель». Начало — в 18:00.

В филиале Третьяковской галереи в 14:00 начнётся лекция «От авангарда до соцреализма. Творческий путь Ильи Машкова» (16+). На примере Ильи Машкова лектор Наталья Васильева разберёт главный художественный конфликт первой половины прошлого века: «как и почему искусство прошло путь от радикального эксперимента авангарда к монументальности соцреализма». В 17:00 в учреждении запланирован кинопоказ спектакля «Вишнёвый сад» (16+).

Во Дворце спорта «Янтарный» в рамках Чемпионата России 2026 по женскому волейболу калининградский «Локомотив» встретится с петербургской «Корабелкой» (0+). Матч стартует в 19:00.

В светлогорском «Янтарь-холле» состоится фестиваль-открытие 19-го сезона Лиги Международного союза КВН «Запад России» (12+). «Этот субботний вечер, проведённый на берегу Балтийского моря, вы точно запомните надолго! Тем более, что за подготовку игры отвечают опытные наставники — Олег Валенцов (экс-редактор Высшей лиги КВН) и Максим Кузнецов (четвертьфиналист Высшей лиги КВН)», — приглашают организаторы. Начало — в 18:00.

Фестиваль «Склад музыки ‘02-26!» пройдёт в субботу в клубе «Склад» (16+). На сцене появятся коллективы «ДругиЕноты», «Станок», «Двери», «Делай Громче» и HIBARA. Вход свободный.

В «Лондоне» с танцевальной программой, которая «согреет самых замерзших этой суровой зимой», выступит группа This is Magic band (18+). В программе — хиты Black Eyed Peas, Бритни Спирс, Бруно Марса, Backstreet Boys, The Weekend и других. Концерт начнётся в 21:00.

Большой трибьют-концерт группы «Кино» в исполнении El Rodriguez и Юрия Архипова пройдёт на «Вагонке» (18+). «Вас ждёт большая двухчасовая програма из лучших песен Виктора Цоя и группы Кино. Помимо этого вас ждёт дискотека под главные хиты группы Кино и классики русского рока», — обещают в анонсе. Начало — в 20:00.





22 февраля

В «Янтарь-холле» Александр Иванов и группа «Рондо» представят концертную программу «40 лет на бис» (12+). «„Бледный бармен“, „Я буду помнить“, „Боже, какой пустяк!“, „Московская осень“ — эти хиты и многие другие песни зал всегда поёт хором, это любимая музыка нескольких поколений. Это встреча с собственной молодостью, которая никого не оставит равнодушным. Это гарантированное ощущение праздника. Море звука, света, видео и, конечно, любимой музыки!» — приглашают организаторы. Начало — в 18:00.

С программой «Легенды мирового и русского рока» в баре «Бастион» на Судостроительной 6/1 выступит группа «Шляпная борода» (18+). В программе — «лучшие хиты, которые вы знаете и любите», «убойные рок-гимны от AC/DC и Rammstein до Кино и Алисы». Концерт стартует в 20:00.

В Калининградском зоопарке в 12:00 отметят «Широкую Масленицу» (0+). В программе запланированы народные забавы, хороводы, песни и пляски. «Готовьте свои животы для блинов, руки для подушечного боя, а ноги для прыжков: эту зиму мы должны проводить так, чтобы уж от души!» — следует из анонса. Гурманов обещают порадовать блинами, пирожками и пряниками. Кроме того, местные умельцы научат гостей делать имбирные пряники, фигурки маслениц и лошадок из сена. «Нас ждут песни-пляски, хороводы, веселые скоморохи, игры и забавы. Будем пилить дрова на скорость, поднимать гири и перетягивать канаты, — добавили в зоопарке. — Устроим детские бои на мечах, научимся европейским народным танцам и попытаем удачу в масленичных конкурсах».

С 12:00 Масленицу начнут отмечать и в поселении викингов «Кауп» (6+). «Приезжайте прогонять зимнюю сырость и серость и зарядиться весенним настроением! Народные гулянья с викингами, мастерами народных промыслов, чаем, блинами, танцами, играми и многим другим», — приглашают организаторы. С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.

В Центральном парке культуры и отдыха празднования пройдут с 12:00 до 15:00 (0+). Встретят гостей музыкой, выступлением ростовых кукол и артистов-ходулистов, скоморохов и матрешек. В программе: бег в мешках, перетягивание каната, бой подушками, деревянные игры-аттракционы, тематические эстафеты, мастер-классы по росписи матрешек и плетению браслетов в народном стиле и многое другое. Вход свободный.

В «Резиденции королей» в преддверии Дня защитника Отечества представят большой праздничный концерт ВИА «Белорусские легенды» (12+). На концерте прозвучат хиты белорусских и российских композиторов: «Беловежская пуща», «Вологда», «Берёзовый сок», «Алеся», «Белоруссия». «Наши любимые», «Зачарованная», «Ручэй», «Дрозды» и многие другие. Начало — в 18:00.



23 февраля

Тематическую экскурсию «Герой картины. Мужской портрет» по выставке «Пять веков русского искусства» проведут в филиале Третьяковки 22 февраля в 15:00 и 23 февраля в 12:00 и 15:00 (12+). «Вы увидите, как менялся образ мужчины в русской живописи — от парадных портретов государственных деятелей до образов поэтов и мечтателей; от характеров художников до лиц героев войны, запечатлённых на полотнах», — рассказывают в анонсе.

В атриуме филиала Третьяковской галереи будет представлена бесплатная выставка «Другой текстиль: другой текст, другой стиль» (0+). В экспозиции представлены арт-объекты из натуральных и переработанных материалов, созданных художниками из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. «Выставка объединяет авторов, которые любят и знают текстиль, сохраняют его традиционную культуру, но при этом экспериментируют, ищут пути реновации ремесла, создают свой художественный язык, стирая границы общепринятых направлений декоративно-прикладного искусства», — отмечают организаторы. Проект направлен на сохранение культурных традиций ткачества, вышивки и плетения через современную, экспериментальную художественную подачу технологии и материала в контексте новейших арт-практик.

Концерт ко Дню защитника Отечества в «Янтарь-холле» покажет Ансамбль песни и пляски Балтийского флота (6+). В программе будут представлены песни об армии и флоте в оригинальных обработках в исполнении заслуженного артиста РФ Игоря Побережского (баритон), Владимира Гудожникова (баритон),Ильи Крестоверова (баритон), Дмитрия Любавина (тенор), Михаила Лишаева (тенор). Выступление солистов сопроводит танцевальная группа ансамбля под руководством заслуженного артиста РФ Константина Кириллова.

Героическая классика в исполнении органа и рояля прозвучит на концерте «Взвейтесь, знамёна!» в Калининградской областной филармонии (6+). В программе: «Русская фантазия» Александра Глазунова, «Героическая пьеса» Сезара Франка, этюды Александра Скрябина, токката на хорал «Взвейтесь, знамёна царские» Карло Феррари и другие произведения.

Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»