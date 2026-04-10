Из бункера в плен: реконструкторы показали, как нацистское руководство сдало Кёнигсберг (фото)

Все новости по теме: Память

В Калининграде вечером 9 апреля провели реконструкцию капитуляции командования гарнизона Кёнигсберге. Рядом с музеем «Бункер» калининградские реконструкторы развернули свою экспозицию и попытались восстановить события 81-летней давности, когда в центре города еще продолжались бои, а в бункере, выдержавшем несколько прямых попаданий бомб, укрывалось немецкое командование во главе с генералом Отто Ляшем.

На этом месте произошло вручение акта о капитуляции и сдача в плен всего немецкого штаба.

Сам Отто Ляш позднее писал в своих мемуарах, что один из нацистских функционеров чуть было не сорвал сдачу в плен. «Когда ко мне пришли русские парламентеры, небезызвестный партийный чиновник Фидлер, начальник одного на отделов в управлении гауляйтера, пытался проникнуть в бункер и перестрелять парламентеров, но успеха, конечно, не имел. По окончании переговоров русские вышли вместе с нами из командного пункта. К тому времени на Парадную площадь уже прибыла русская рота», — писал последний немецкий комендант города.


Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Telegram | MAX
Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

