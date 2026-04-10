Из бункера в плен: реконструкторы показали, как нацистское руководство сдало Кёнигсберг (фото)

В Калининграде вечером 9 апреля провели реконструкцию капитуляции командования гарнизона Кёнигсберге. Рядом с музеем «Бункер» калининградские реконструкторы развернули свою экспозицию и попытались восстановить события 81-летней давности, когда в центре города еще продолжались бои, а в бункере, выдержавшем несколько прямых попаданий бомб, укрывалось немецкое командование во главе с генералом Отто Ляшем.

На этом месте произошло вручение акта о капитуляции и сдача в плен всего немецкого штаба.

Сам Отто Ляш позднее писал в своих мемуарах, что один из нацистских функционеров чуть было не сорвал сдачу в плен. «Когда ко мне пришли русские парламентеры, небезызвестный партийный чиновник Фидлер, начальник одного на отделов в управлении гауляйтера, пытался проникнуть в бункер и перестрелять парламентеров, но успеха, конечно, не имел. По окончании переговоров русские вышли вместе с нами из командного пункта. К тому времени на Парадную площадь уже прибыла русская рота», — писал последний немецкий комендант города.

