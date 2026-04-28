Калининградская палитра: как наш город выглядит на картинах советских художников

В Калининградской областной научной библиотеке искусствовед Алена Мирошниченко в рамках проекта, посвященного 80-летию области, рассказала о художниках, создавших в своих произведениях образ советского города, который вырос на руинах Кёнигсберга. Корреспондент «Нового Калининграда» «побродил» вместе с ней по его улицам, испытав, с одной стороны, радость узнавания, а с другой — грусть, потому что многое из того, что изображено на картинах таких мастеров, как Михаил Пясковский, Александр Карякин, Александр Балабаев и других, уже ушло или стремительно уходит в прошлое.

Можно сказать, что история калининградской живописи началась еще до того, как наш город получил свое имя. Первые акварели Арсения Максимова (1912–2003) с изображением руин города датированы 1945-1946 годами. Арсений Максимов — человек удивительной судьбы. Представитель талантливой династии архитекторов, ученик легендарного зодчего Алексея Щусева, ветеран Великой Отечественной войны. При подготовке к штурму Кёнигсберга он руководил группой, создавшей макет города-крепости. Сейчас этот макет, за который Максимов был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, находится в Калининградском областном историко-художественном музее. После войны Арсений Максимов стал первым архитектором Калининграда и возглавил комиссию по поиску Янтарной комнаты. При этом он активно рисовал акварели с видами города, не всегда, к сожалению, находя понимание в этом вопросе у окружающих.

Алена Мирошниченко привела в своей лекции выдержки из его воспоминаний. «Идея рисовать руины возникла у меня еще летом 1945 года, когда я увидел разрушенные залы университета Альбертина с прекрасными росписями стен и фрески кирхи Юдиттен, — писал он. — Я прекрасно понимал, что реставрировать, консервировать и восстанавливать их сейчас никто не будет и мы можем навсегда потерять культурное наследие жившего здесь народа... Я должен был показать будущим поколениям хотя бы остатки исторических памятников — как напоминание об их былом величии и предупреждение о роковых последствиях войн. Рисовать приходилось урывками, в короткие часы отдыха, в выходные дни, тайком от сотрудников и начальства. Иногда приходилось менять одежду, закрываться щитками, надевать очки, чтобы не быть узнанным. Это не всегда удавалось, и замечал насмешки друзей и прохожих. Моя затея не вызывала одобрения, и это можно было понять. Ведь памятники истории, культуры и архитектуры Кёнигсберга, скульптурные группы, горельефы и барельефы, декоративные архитектурные элементы и богатая лепнина не представляли тогда никакой ценности для новых жителей Калининграда. Все считалось вражеским, чужим и ассоциировалось с фашизмом и пруссачеством. Но город-то не виноват, что на несколько лет оказался во власти преступного фашистского режима...»

Впрочем, Максимов запечатлел в своих акварелях не только руины, но и то, как рождался молодой советский город. Например, у него есть работа «Калининград строится», где показано, как прокладывается Ленинский проспект, как возводятся обрамляющие его «хрущевки». Но мы как бы смотрим на это с Королевского замка, толстые кирпичные стены которого изображены на первом плане. Трогательно, несколько идиллически смотрится акварель, изображающая горбатый мостик у памятника «1200».





Арсений Максимов. «У памятника 1200 воинам-гвардейцам». Калининградский областной музей изобразительных искусств.

Братья Карякины — Николай (1921–1990) и Александр (1923–1994) — тоже участники Великой Отечественной войны, награжденные боевыми орденами и медалями. В область они, окончив творческие вузы, приехали в 50-х годах и тут же активно включились в процесс воспевания трудового подвига советских людей. Такой был тогда, скажем так, социальный заказ. Но подходили они к свое задаче творчески, не формально. Сильное впечатление, например, оставляет работа Александра Карякина «Дорожники». Это очень динамичная композиция, в центре которой рабочий с обнаженным торсом и лопатой в руках. От картины исходит сильная энергия, а еще кажется, что она немного пахнет горячим асфальтом.

Но были у него другие работы, которые не совсем вписываются в общую канву. Они созданы, как можно предположить, не для выставок, просто для себя. Как говорится, в стол. Среди таких картин — «Зимний пейзаж с церковью королевы Луизы» и «Руины Королевского замка». На первой — известное каждому калининградцу здание Театра кукол. Но тогда, когда писалась картина, в 1968 году, это было просто заброшенное сооружение, судьба которых висела на волоске. Высокое начальство еще только решало, что с ним делать. Могли взорвать и построить на его месте новое здание для Театра кукол, но, к счастью, решили все-таки сохранить старое. Королевскому замку повезло меньше. Но на картине Карякина он выглядит обреченным. Массивные руины, повернутые к зрителю бочкообразной башней. Несмотря на свою монументальность, замок выглядит как-то беспомощно, беззащитно. Пустые глазницы окон словно кричат о помощи. Но, как мы знаем, не помогло...





Александр Карякин. «Руины Королевского замка». Калининградский областной музей изобразительных искусств.

Михаил Пясковский (1925–2012) — один из самых известных калининградских живописцев, 23 года возглавлявший местное отделение Союза художников. Пясковский — автор масштабных тематических картин, портретов, натюрмортов, пейзажей. На странице Музея изобразительных искусств «ВКонтакте» приведены воспоминания художника о его первой встрече с Калининградом. «Приехал в 53-м, до этого мне показали фотографии, обворожили рассказами, что здесь теплый климат, природа, два залива! А я рыбак с пяти лет. Подумал, что я приживусь — так и получилось, — рассказывал он. — Прибыли с будущей женой в Калининград и пешком от вокзала пошли в город — была разруха, но я смотрел на это без отчаяния, а с воодушевлением. И действительно, город возродился. <...> С собой была только сумка, этюдник и две гантели. Местное правительство очень помогало: с жильем, с обеспечением, с мастерскими».

С большой любовью написана Пясковским в 1976 году картина «Калининград. Площадь Победы». Что-то общее в ней есть с шедевром мастера эпохи Северного Возрождения Питера Брейгеля-старшего «Охотники на снегу». Та же звенящая белизна снега, та же кристальная прозрачность воздуха. Но привлекает она не только этим, в ней есть масса мелких, характерных для середины 70-х годов деталей. Мы видим давно исчезнувшие с наших улиц зеленые лавочки с удобной спинкой, «Волги»-такси, а главное — милицейский «стакан», где дежурил следящий за соблюдением правил дорожного движения сотрудник ГАИ. «Сейчас такие работы имеют не только художественное значение, но и историческое, потому что они задокументировали облик города, который заметно поменялся», — справедливо отметила Алена Мирошниченко. Также она обратила внимание на то, что картина создает впечатление уюта, обжитости. Это достигается, в частности, яркой пестрой одеждой людей, цветными детскими колясками, другими яркими деталями.





Михаил Пясковский. «Калининград. Площадь Победы». Калининградский областной историко-художественный музей.

Художник Евгений Скитальцев (1918–1983) больше известен как маринист. У него масса замечательных морских пейзажей, жанровых картин, рассказывающих о трудовых буднях рыбаков и китобоев. Написанная в 1950 году картина «Калининград строится» не совсем обычна для его творчества. Перед нами проспект Мира, который в момент создания этого произведения назывался еще Сталинградским, переименуют его в 1961-м. Но изгиб улицы до боли узнаваем. Здание, в котором скоро разместится, как сейчас принято говорить, «культовый» магазин «Дары моря», еще только восстанавливается. Вдоль строительного забора едут грузовики, идут пешеходы. По рельсам, которые, к счастью, сохранились до сегодняшнего дня, удаляется трамвай, в противоположном направлении движется ярко окрашенный автобус. Эта картина, как и предыдущая, создает ощущение спокойствия, умиротворенности. Новому городу всего пять лет, он еще изранен, но мы видим, что нормальная жизнь налаживается.





Евгений Скитальцев «Калининград строится». Калининградский областной историко-художественный музей.

Очень узнаваемый вид Калининграда на картине известного калининградского художника Владимира Михайловского ( 1932–2023) «Колхозные рыбаки на Преголе» (1978 год). Несколько небольших суденышек, которые, видимо, привозили улов в Калининград, запечатлены на фоне только что построенного новенького Дворца спорта «Юность» и памятного знака рыбакам — пионерам океанического лова, который был торжественно открыт в том же в 1978 году. Эти два довольно внушительных объекта получились у Михайловского очень теплыми, домашними. При этом не был утерян их масштаб. Пафос снижают фигуры рыбаков и двух мальчишек, которые подошли к берегу и о чем-то, видимо, болтают с членами экипажа одной из лодок. Героическое прошлое в виде величественного памятника, напоминающего о первой сельдяной экспедиции 1948 года, соединяется с настоящим, где по-прежнему в чести рыбацкий труд.





Владимир Михайловский «Колхозные рыбаки на Преголе». Калининградский областной музей изобразительных искусств.

На картине Александра Балабаева, которую он написал в 1970 году, изображен совершенно неоткрыточный вид. В аннотации к этой работе под довольно странным названием «Зимка» говорится, что художник изобразил то, что увидел из окна дома, в котором тогда жил. А увидел он просто старый немецкий дом. Очень типичный для Калининграда. Рядом с домом покосившиеся, совсем не немецкие сараюшки. Словом, ничего необычного. Но многие калининградцы «со стажем» подолгу останавливаются перед этой картиной, которая выставляется в Музее изобразительных искусств. И это неудивительно. Многие из них выросли в таких домах, провели детство в таких же пропахших печным дымом дворах, среди таких же сараюшек. Кажется, сейчас в изображенном на картине доме откроется окно, и какая-то женщина, высунувшись из него, крикнет: «Саша, быстро домой! Уже программа „Время“ идет. Я с ремнем выйду, если сейчас же не придешь!» И в ответ: «Ма, я сейчас, мы с ребятами играем!»...





Александр Балабаев. «Зимка». Калининградский областной музей изобразительных искусств.

Разумеется, тема советского Калининграда в живописи не исчерпывается этими картинами и этими авторами. Мы планируем её продолжить и рассказать об образах нашего города на полотнах таких художников, как Вениамин Бирюков, Людмила Климентовская, Владимир Резчиков и других.

Текст: Кирилл Синьковский / «Новый Калининград», фотографии предоставлены Калининградским областным историко-художественным музеем, Калининградским областным музеем изобразительных искуств