СМИ: Таиланд сокращает безвизовый режим для россиян до 60 дней

Правительство Таиланда приняло решение о введении 60-дневного безвизового режима для россиян с 1 мая, сообщают «Ведомости» со ссылкой на издание издание Khaosod и премьер-министра Сеттха Тхависина.

«Таким образом, граждане России смогут находиться в стране до 60 дней. На какой срок введена мера, не уточняется», — отмечает издание.

В ноябре прошлого года власти Таиланда продлили безвизовый режим для граждан России с 30 до 90 дней. Мера действует до 30 апреля 2024 года. Ранее Тхависин не согласился с просьбой полностью отменить визы для туристов из России, Китая и Индии. По его мнению, такой шаг может создать негативные последствия в вопросах обеспечения безопасности.

Согласно распоряжению правительства РФ от февраля прошлого года, граждане Таиланда могут въехать в Россию по туристической визе, которая выдается сроком до шести месяцев на основании брони отеля. Всего в перечень вошли 19 стран: Индия, Иран, КНР, Сербия и др.

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