Госдума разрешила фермерам заселять туристов в гостевые дома

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Госдума утвердила в окончательном чтении закон, дающий право фермерам селить туристов в гостевых домах на землях сельхозназначения. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Парламентскую газету».

«Документ внесен правительством РФ и предусматривает изменения в законы „О крестьянском (фермерском) хозяйстве“ и „О развитии сельского хозяйства“. Кабмин предложил дать аграриям право заниматься сельским туризмом. Они смогут строить гостевые дома на сельскохозяйственных землях и размещать там туристов», — уточняет издание.

Также документ вводит понятие «устойчивое развитие сельских территорий», что означает стабильное социально-экономическое развитие, рост производства сельхозпродукции, рациональное использование земель, обеспечение занятости сельского населения и повышение уровня жизни людей.

Самое читаемое:

Все новости за день


Обсудить в ВКонтакте

Публикации

«Шеф рассказывает»: как максимально раскрыть вкус щуки и камбалы «Шеф рассказывает»: как максимально раскрыть вкус щуки и камбалы
Огни, вода и гимн России: как работает «поющий» фонтан у Кёнигсбергской биржи (фото) Огни, вода и гимн России: как работает «поющий» фонтан у Кёнигсбергской биржи (фото)
«Шеф рассказывает»: как приготовить холодные супы с изюминкой «Шеф рассказывает»: как приготовить холодные супы с изюминкой
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter