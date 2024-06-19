Госдума разрешила фермерам заселять туристов в гостевые дома

Госдума утвердила в окончательном чтении закон, дающий право фермерам селить туристов в гостевых домах на землях сельхозназначения. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Парламентскую газету».

«Документ внесен правительством РФ и предусматривает изменения в законы „О крестьянском (фермерском) хозяйстве“ и „О развитии сельского хозяйства“. Кабмин предложил дать аграриям право заниматься сельским туризмом. Они смогут строить гостевые дома на сельскохозяйственных землях и размещать там туристов», — уточняет издание.

Также документ вводит понятие «устойчивое развитие сельских территорий», что означает стабильное социально-экономическое развитие, рост производства сельхозпродукции, рациональное использование земель, обеспечение занятости сельского населения и повышение уровня жизни людей.