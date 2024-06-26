В Калининграде пройдёт региональный кофейный чемпионат

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

30 июня в Калининграде пройдёт региональный кофейный чемпионат Barista day (16+). В конкурсе примут участие 16 бариста из заведений областного центра, сообщили организаторы — «Калининградская Ассоциация Барменов».

«Чемпионат пройдёт в формате опенейр праздника со свободным входом для всех желающих приобщиться к кофейной культуре и хорошо провести время в живописном месте на берегу Преголи», — говорится в сообщении.

Для удобства зрителей на улице обещают установить большой экран с трансляцией выступлений участников. Они будут соревноваться в мастерстве приготовления эспрессо, латте-арта и коктейлей на основе кофе. Трёх финалистов определит жюри из Москвы. Приз за первое место — 30000 рублей.

После награждения победителей и гостей ждёт дегустация кофе и праздничный 12-килограммовый торт. В планах организаторов сделать проект ежегодным.

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