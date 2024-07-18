КЖД предупреждает об отмене поезда и рельсобуса в Краснолесье 28 июля

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

В воскресенье, 28 июля, временно приостанавливается ж/д сообщение с Краснолесьем. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

«По техническим причинам в воскресенье, 28 июля, отменяется пригородный поезд сообщением Калининград — Краснолесье, следующий с остановками в Черняховске, Гусеве и Нестерове. Рельсовый автобус сообщением Краснолесье — Калининград также будет отменен. В дальнейшем пригородные поезда продолжат курсировать согласно расписанию», — уточнили в КЖД.

Всю информацию о расписании поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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