В Калининграде хотят открыть курсы сыроделов

В Калининграде планируется организовать курсы сыроделов. Проект будет реализовываться совместно с колледжем сервиса и туризма, рассказала глава Ассоциации индустрии гостеприимства Калининградской области Ольга Тесленко на пресс-завтраке в среду.

«Учебные заведения на сегодняшний день прекрасно оснащены. У них есть настолько великолепные лаборатории внутри, пищевые, которых нет во многих ресторанах, — рассказала Тесленко. — И с колледжем сервиса и туризма мы скоро объявим набор на курсы сыроделов. Вы знаете, что Калининградская область славится своими ремесленными продуктами, и мы решили сделать такой шаг, очень значительный, потому что в Италии, во Франции есть очень много маленьких сыроварен, И каждая из них занимается своим делом. Кто-то просто собирает молоко, кто-то варит сыр, кто-то доращивает сыр».

По словам Ольги Тесленко, на курсах планируется обучать местных жителей хлебопечению, сыроварению, производству десертов и т.п.