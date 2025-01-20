Объединение «Уличная еда России» объявило даты проведения «ФИШтиваля»

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

Одиннадцатый «ФИШтиваль» пройдет в 2025 году с 30 апреля по 4 мая, сообщили в объединении «Уличная еда России» (Street Food Russia). Место проведения выставки морской гастрономии — западная часть Зеленоградска, Музейная аллея.

Организаторы приглашают к участию в фестивале авторов гастропроектов, гастросувениров и ремесленников. «„ФИШтиваль“ — это еще и платформа для дебюта новых проектов. Одной из ярких инициатив стала премия „Лучший гастросувенир“, созданная в 2022 году, призванная поддержать производителей локальных продуктов, тесно связанных с историей и культурными особенностями региона», — сообщили организаторы.

В объединении отметили, что в этом году конкурс вновь состоится. «Мы приглашаем всех желающих принять участие. Главное — гастрономический сувенир должен отражать локальные традиции, обладать отменным вкусом и оригинальной упаковкой, способствующей безопасной и удобной транспортировке», — сообщили организаторы.

Подать заявку на участие в «ФИШтивале» можно на сайте проекта по ссылке.

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