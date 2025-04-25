Эксперты назвали стоимость экскурсионного тура в Калининград на праздники

Тур на майские праздники в Калининградской области на одного человека обойдётся в 73 189 руб. Годом ранее отдохнуть в регионе можно было за 56 429 руб. Об этом сообщают эксперты компании Bankiros.ru.

«В Росстате Bankiros.ru сообщили, что в расчет входит трехразовое питание и проживание. Для анализа взяли среднюю стоимость за март 2025 и 2024 годов. Считали именно четыре дня, так как россияне в этом году не работают с 1 по 4 мая, а потом с 8 по 11 мая. Мы не стали включать стоимость транспорта, так как цена зависит от пункта отправления и прибытия, а Росстат указывает просто среднюю стоимость для каждого региона отдельно», — поясняет компания.

Отмечается, что в России в среднем стоимость путешествия на майских праздниках на одного человека составляет 44,9 тыс. руб. За год экскурсии подорожали примерно на 8%. В 2024 году поездка обошлась бы в 41,6 тыс.

Дороже всего экскурсии в Тамбовской области — 263,4 тыс. руб. В Камчатском крае тур на майские праздники будет стоить 180 тыс., а в Мурманской области — 175,2 тыс. Поездка в Тыву и Карелию стоит 169,6 и 169,3 тысячи рублей соответственно.

Самая низкая цена на тур в Волгоградской области — 47,9 тыс. руб. Низкие цены также были зафиксированы в Забайкальском крае (52,7 тыс.), в Мордовии (52,9 тыс.) и в Ненецком автономном округе (53 тыс.).