Эксперты: спрос на полёты в Калининград на майские праздники вырос на 40%

Почти на 40% в сравнении с прошлым годом вырос спрос на полёты в Калининград на майские праздники. Большинство туристов (57%) полетят из Москвы, 24% — из Санкт-Петербурга, 3% — из Екатеринбурга, 2% — из Череповца и 1% — из Казани. Об этом сообщают эксперты сервиса путешествий «Туту».

«Одна из причин — из регионов стало больше прямых рейсов в самый западный город страны. Плюс работает программа субсидий: по специальным тарифам теперь могут летать не только местные и студенты, но и пенсионеры, молодёжь, многодетные семьи и люди с ОВЗ. Новые рейсы помогают справляться с растущим интересом к направлению, но сезонный фактор никуда не делся — летом билеты стоят дороже всего. А вот осенью есть шанс сэкономить», — объяснил рост спроса заместитель директора по развитию авиарынка сервиса Артём Кузьмин.

По данным сервиса, спрос на летние авиаперелёты в Калининград вырос на 61%. Большинство туристов полетят из Москвы (70%), 16% — из Санкт-Петербурга, по 2% — из Череповца, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Кроме того, из Уфы число туристов вырастет в 6 раз, из Перми — в 4 раза, из Тюмени, Череповца и Нижневартовска — в 3 раза.

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