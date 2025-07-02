Два города Калининградской области вошли в число дорогостоящих направлений

Два города Калининградской области вошли в число самых дорогостоящих направлений для летнего отдыха в июле. Зеленоградск разместился на третьей строчке, а Светлогорск — на девятой. Об этом сообщает сервис бронирования отелей и квартир «Твил».

Средняя продолжительность отдыха в Зеленоградске составила семь дней, а в Светлогорске — восемь. Стоимость одной ночи в Зеленоградске в среднем достигает 8667 руб. В Светлогорске за одну ночь туристы платят 6604 руб.

На первом месте рейтинга оказался Суздаль (9369 руб. за ночь). На втором месте разместился Бжид в Краснодарском крае (9013 руб.). В рейтинг также вошли Осташков, Архыз, Петропавловск-Камчатский, Сортавала, Красная Поляна и Новомихайловский.

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