В АТОР опровергли информацию о спросе туров в Калининград у иностранцев

Полноценного въездного турпотока из Германии и Польши в Калининградскую область нет, едут в основном индивидуальные туристы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР), комментируя сообщение о якобы резко возросшем спросе на туры в Калининград у жителей Европы.



«Полноценного въездного турпотока в Калининградскую область нет — в основном индивидуальные туры, частные, самостоятельные, семейные, деловые поездки», — сказали в ассоциации.

​​Директор туркомпании «Балтма турс» Михаил Друтман сообщил РИА Новости, что через границу едут не туристы, а выходцы из России. «Туристов среди них нет и не предвидится в обозримом будущем. Это всё выходцы из России, живущие в основном в Германии или в других странах Европы, двигающиеся через границу в аэропорт Калининграда, чтобы улететь в Россию к родственникам, друзьям, знакомым», — подчеркнул он.

Ранее в воскресенье телеграм-канал SHOT написал, что туристы из Германии и Польши устроили огромные пробки на границе Калининградской области, поскольку иностранные туроператоры начали активно продавать туры в Калининград, спрос на бронирование отелей на зарубежных площадках вырос в несколько раз. По мнению SHOT, причина такого наплыва туристов связана с тем, что цены в России ниже, а сервис лучше, чем в Европе.