Эксперты рассказали, куда чаще всего жители Калининграда едут на отдых летом

Жители Калининграда чаще всего бронируют отдых на июль-август в Санкт- Петербурге, Москве и Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба сервиса онлайн-бронирования «Островок».

Кроме того, калининградцы предпочитают отдыхать в Московской области, Татарстане, Ставропольском крае, Воронежской и Ленинградской областях, в Крыму, а также внутри региона.

Средняя стоимость ночи составляет 5,9 тыс. руб. (+7% относительно прошлого года — 5,5 тыс. руб.). В среднем жители областного центра остаются на отдых на три ночи. Чаще всего для поездок по стране калиниградцы выбирают апартаменты (34% бронирований), отели без звезд (20%), отели три звезды (17%), гостевые дома (9%) и отели четыре звезды (8%).

Больше всего поездок туристы из Калининграда совершают парами. На двух взрослых без детей приходится 51% от всех бронирований, вместе с семьей, включая одного ребенка или нескольких — 22%, в одиночку — 20%, а в компании от трех взрослых — 7%.

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