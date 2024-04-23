Прикидываясь Кантом: у Кафедрального собора открылась ярмарка (фото)

300-летие Канта во вторник, 23 апреля, предложили еще и попробовать на вкус. С этой целью у Кафедрального собора развернули ярмарку с шашлыками, пловом, кантвейном и тантамаресками. Не обошлось и без традиционных ляпов: одна из ростовых фигур, приглашающая угоститься чебуреком, хоть и подписана Кантом, но по факту является Фридрихом Генрихом Якоби, с которым кенигсбергского философа регулярно путают. Недалеко от этого самозванца тот же портрет Якоби, прикидываясь Кантом (вероятно, у него просто более продающее лицо), предлагает попробовать картошку фри.



Ярмарка, как ожидается, по будням будет работать с 12:00 до 21:00, а по выходным и праздничным дням — с 11:00 до 22:00. Вся эта кантообразная гастрономия продлится до 12 мая.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград