От форшмака до говяжьих щёчек: где и чем перекусить в районе Музея Мирового океана (фото)

На этой неделе «Туризм и рестораны Нового Калининграда» отправились в очередное излюбленное место для прогулок — к Музею Мирового океана. Здесь голод точно не застанет вас врасплох. На перекус «не отходя от кассы» хватит даже 100 рублей. Ну, а если хочется разнообразия, волшебного эликсира или вафлю Вилли Вонки, можно пройти немного дальше. Подробности — в нашем обзоре.



Lastadie: средний чек — 1000 рублей

Ресторан Lastadie находится на ул. Виктора Гюго и вмещает до 70 человек. Здесь готовят блюда местной кухни из свежей рыбы, мяса и овощей. Цены на закуски — от 520 рублей (тигровые креветки в темпуре) до 950 (ассорти местных сыров с мёдом и вареньем из перцев чили). Салаты — от 450 (греческий) до 990 (с камчатским крабом). На выбор предлагаются три вида супов. К примеру, за 650 рублей можно попробовать уху из трёх видов рыбы. Паста — 520 — 640 рублей. Горячие блюда из рыбы и мяса — от 490 (котлета из индейки) до 1400 (стейк фланк). За 630 рублей вам приготовят стейк из свинины на гриле, за 930 — говяжьи щёчки с домашней чиабаттой. Вегетарианцы смогут, к примеру, заказать стейк из капусты (240) или шампиньоны на гриле с кремом из сельдерея (520).

Для сладкоежек в меню есть раздел home-made десертов. В их числе ромовая баба (290) и медовик с соусом из цитрусов (320). Цены в детском меню начинаются от 80 рублей (картофельное пюре от Антошки). Наггетсы Гарри Поттера обойдутся в 320 рублей, вафля Вилли Вонки — в 240, мороженое от Олафа — в 180. В качестве волшебного эликсира малышам наливают бабушкин морс. Взрослые смогут воспользоваться винной картой.

Заведение открыто круглосуточно. Возможно посещение с собакой. Также доступны столики на улице и заказы навынос.

«День селёдки»: средний чек — 500 рублей

Кафе «День селёдки» находится на Набережной Петра Великого, в здании ММО. Здесь смогут одновременно разместиться до 35 человек. Это рыбное заведение, специализирующееся на балтийской кухне. Стоимость холодных закусок здесь начинается от 60 рублей. За эту стоимость можно перекусить бутербродом с килькой, селёдкой или шпротами. За 230 рублей на вашем столе окажется «балтийская килечка пряного посола», которую здесь подают на свекольном салате. Форшмак по-кёнигсбергски обойдётся в 280 рублей, сэндвич с тунцом — в 350, атлантическая селёдка или скумбрия «с лучком, картошечкой и гренками из чёрного хлеба» — в 385. Из горячего на выбор предлагаются судак с мятным соусом (390) и куриное бедро с соусом жу (370). Стоимость супов начинается от 195 рублей. За 300 можно отведать финской ухи с лососем. Также в меню есть салаты, десерты и напитки. Если вы не планировали сильно тратиться, в кафе вам предложат пакетированный чай и маффин за 99 рублей.

Заведение работает с 10 до 18 часов все дни недели, кроме понедельника. В летнее время доступна терраса.

«Депо»: средний чек — 400 рублей

Кофейня «Депо» находится на Набережной Петра Великого и вмещает до десяти человек. Здесь можно выпить кофе и перекусить в отреставрированном вагоне, который когда-то был путевой машиной для очистки железнодорожных путей от снега. Цены на кофе начинаются от 130 рублей. За эту стоимость можно приобрести эспрессо. Капучино обойдётся в 190 — 240 рублей (250 — 350 мл), латте, флэт уайт и раф — в 240 — 280. Также в меню есть матча (240), цикорий (180), какао и горячий шоколад (190 — 240). За 320 — 350 рублей вам приготовят лимонад, за 290 — 300 — эспрессо-тоник, бамбл, айс латте или северный чай. Кроме того, здесь можно приобрести несколько видов выпечки.

Кофейня открыта ежедневно с 10 до 21 часа. В хорошую погоду можно уютно устроиться на улице и любоваться видом на набережную.

«Вёсла»: средний чек — 350 рублей

Киоск «Вёсла» находится на Набережной Петра Великого. Здесь можно приобрести выпечку, а также горячие и холодные напитки. Их стоимость начинается от 75 рублей (вода и сок). За 80 рублей можно согреться зелёным или чёрным чаем, за 200 — малиновым, имбирным или облепиховым. Кофе — от 120 рублей (эспрессо и американо) до 300 (раф марципан). Также в «Вёслах» готовят безалкогольный глинтвейн, какао, молочные коктейли и лимонад. В качестве перекуса предлагаются круассаны с шоколадом, миндалём, лесными ягодами или абрикосом (120 рублей) и панини с тунцом или курицей (270). Киоск открыт ежедневно с 9:30 до 20 часов.

«Есть поесть»: средний чек — 300 рублей

Кафе быстрого питания «Есть поесть» находится на Набережной Петра Великого. Это киоск с демократичными ценами, где вам предложат напитки, хот-доги и другую выпечку. Кофе здесь стоит от 70 до 160 рублей, чай — 70 рублей, горячий шоколад — до 150 рублей. За ту же стоимость можно попробовать один из согревающих напитков: имбирь — апельсин — корица, смородина — чабрец — мята, лимон — имбирь — мёд. Различные вариации хот-догов, в том числе с селёдкой, обойдутся в 150 — 200 рублей. Пончик, маффин, чизкейк или вафельная трубочка станут вашими за 100 рублей. Также в ассортименте точки безалкогольные коктейли и мороженое. Киоск открыт ежедневно с 10:30 до 19 часов.

Текст: Мария Власенкова, фото: Новый Калининград