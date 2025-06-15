«Кантата» в Патерсвальде: метаморфозы отечественного барокко (фото)

В одном из самых интригующих событий пятого международного фестиваля классической музыки «Кантата» прозвучала антология русской музыки эпохи барокко в исполнении солистов оперы Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко и консорта Tempo Restauro под руководством Марии Максимчук. Концерт состоялся вечером 14 июня в стенах кирхи Патерсвальде в посёлке Большая Поляна.

Программа «Русские метаморфозы», созданная Марией Максимчук на базе произведений русских композиторов эпохи барокко, а также духовных и светских песен-кантов, стала продолжением огромной работы по воссозданию исторически достоверного звучания музыкальных партитур того времени. Чтобы сделать материал доступным для современного зрителя, участники проекта использовали массу выразительных средств, но при этом обошлись без цифровых ухищрений.

Происходившее в стенах кирхи было традиционно и высококлассно — актёрская игра и вокальное мастерство, костюмы и аксессуары, изысканная аранжировка и необычный состав музыкальных инструментов — от портативного органа до колёсной лиры. А тщательно выстроенная режиссура превратила программу, говоря современным языком, в «иммерсивное шоу». Но это было вовсе не развлекательное действо, несмотря на формальные признаки ревю (связанный общим сюжетом набор номеров), а очень продуманное и убедительное театрализованное представление.

Спектакль погрузил зрителя в историческую и духовную повестку XVIII века. Актёры силами разных социальных типажей — от селян до императоров — повествовали о реалиях и противоречиях того времени. Например, обнародовали предметы полемики (необходимость просвещения) или рапортовали о победах в культуре (итальянская опера Березовского) и на полях сражений («Дело было под Полтавой»).

Представление вышло цельным и в высшей степени современным — зритель получил не только новое знание и новые эмоции, но и новое понимание историко-культурного пути России.

Текст: Маргарита Башилова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»