Кулинарная визитка: где в центре Калининграда попробовать строганину из пеламиды

Строганина из пеламиды — региональный гастрономический специалитет (несмотря на то, что эта рыба не обитает в Балтике). В этом году эта своеобразная кулинарная достопримечательность номинирована на премию «Russian Traveler Awards 2025» в номинации «Национальное блюдо/продукт».

Строганину предлагают в большинстве калининградских ресторанов, причем в каждом она (как и луковый суп в Париже) будет иметь свой вкус, который зависит от ингредиентов и заправки. «Новый Калининграда» выяснил, где в центре города и по какой цене можно попробовать знаменитое блюдо.





«Строганина», площадь Победы

Одноимённое название летнего кафе с приятной террасой на центральной площади города (напротив мэрии) красноречиво намекает на то, что строганина — действительно главная гастрономическая фишка региона.

Блюдо представлено в двух вариантах: стандартная порция стоит 725 рублей, большая — 925 рублей. К закуске предлагаются различные виды масляных заправок, гренки из ржаного хлеба, красный лук и лимон.

«Хмель», площадь Победы

Заведение славится большим выбором блюд русско-сибирской кухни, а также собственной пивоварней и коптильней. Строганину здесь предлагают из пеламиды, камчатской кеты и сибирского муксуна, а также ассорти из трёх видов рыбы сразу. Блюдо подаётся с маринованным луком и тостами из бородинского хлеба, заправляется соусом на основе лукового пюре и сервируется слайсами свежего огурца, листом салата и долькой лимона. Стоимость порции — 925 рублей.





«Борщ и Сало», площадь Победы

Ресторан украинской кухни привлекает стилем корчмы — хутора с расписными стенами, деревянной резной мебелью, колоритными узорами и котом на козырьком над входом. Строганину из пеламиды сервируют тонко нарезанными ломтиками с добавлением колец красного лука, обжаренными ломтиками ржаного хлеба и ароматным оливковым маслом. Гостям предлагают два варианта порций: среднюю за 669 рублей и большую за 925.





«Кавказ», площадь Победы

Ресторан грузинской кухни популярен такими блюдами, как хачапури по-аджарски, хинкали Калакури и свиной шашлык с соусом Сацебели. Однако строганина из пеламиды также считается фаворитом холодных закусок среди посетителей. Здесь блюдо подают с кахетинским маслом и сванской солью, а также с поджаренным на гриле багетом, красным луком, зеленью и лимоном. Стоимость порции — 685 рублей.





«Цотлер», Ленинский проспект

Посетители этого заведения смогут насладиться аутентичной атмосферой Баварии, не покидая города. В ресторане представлена строганина из пеламиды в двух версиях: традиционной и оригинальной. Стоимость обоих блюд одинаковая — 675 рублей. Традиционная версия подаётся в виде тонких пластинок с фирменным соусом, маринованным луком, ломтиком лимона и тостами из чёрного хлеба. Оригинальная строганина отличается способом подачи: её подают стружкой, предварительно заправленной фирменным соусом с маринованным луком.

«У Гашека», Ленинский проспект

Место, где чешская культура, кухня и традиции объединяются в атмосфере, вдохновлённой творчеством чешского писателя Ярослава Гашека. В трактире представлены также две версии строганины из пеламиды: традиционная и фирменная, каждая по цене 675 рублей. Оба блюда сопровождаются соусом на основе оливкового масла, однако фирменная строганина дополнительно заправляется особым соусом, лимоном, маринованным луком и хрустящими тостами.

«Планета», ул. Черняховского

На летней веранде предлагают строганину как из пеламиды, так и из горбуши. Блюдо подается с фиолетовым луком, оливковым соусом и лимоном. Хлеб к закуске предлагается на выбор: чиабатта или зерновые гренки с чесноком. Стоимость порции — 599 рублей.

«Moreca», ул. Сергеева

Ресторан на Нижнем озере специализируется на классических рецептах с акцентом на средиземноморскую кухню. В основе меню — свежие морепродукты и рыба. Элегантная обстановка, авторская посуда и элементы декора создают атмосферу стиля и уединения. Порция строганины из пеламиды на двоих стоит 850 рублей. Блюдо подается на льду, на керамическом плато ручной работы. Слайсы строганины усыпаны маринованным красным луком, а для полного раскрытия вкуса предлагают два соуса на основе бальзамического и яблочного уксуса, а также луковый хлеб.

Продолжение следует...

Текст: Ангелина Пономарёва, фото автора и Юлии Власовой / «Новый Калининград»