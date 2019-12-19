Президент о решении WADA: думаю, Чемпионат мира по волейболу пройдет

Президент РФ Владимир Путин надеется, что в 2022 году в России пройдет Чемпионат мира по футболу, несмотря на решение антидопингового агентства (WADA) отстранить страну на четыре года от участия в международных соревнованиях. Об этом глава страны заявил в четверг, 19 декабря, на своей ежегодной пресс-конференции.

«Думаю, чемпионат мира по волейболу, тоже пройдет, — заявил Путин. — Мне кажется надо дождаться решения, в том числе арбитражного суда».

Напомним, из-за решения WADA под угрозой оказалось проведение мужского Чемпионата мира по волейболу-2022, матчи которого должны пройти в том числе и в Калининграде.