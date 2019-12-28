Власти Зеленоградска зовут присоединиться к Забегу обещаний на 2020 м 1 января

Власти Зеленоградска приглашают жителей и гостей города присоединиться к Забегу обещаний — легкоатлетической акции, которая организуется в России и в некоторых странах Европы 1 января под девизом I Love Running.



Длина новогодней дистанции составит 2020 метров, маршрут начнется на площади «Роза ветров» (нужно ориентироваться на флаг «Я люблю Зеленоградск»). Сбор — в 11:45, забег начнется в 12:00. «Забег в первое утро года помогает не только начать год с правильной физической активности, но и подкрепить новогоднее желание. По правилам забега участники перед стартом записывают личные обещания и свои новогодние пожелания», — рассказали в администрации.

Необходима регистрация на сайте, справки по телефону: 89097777609.