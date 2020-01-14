Калининградские гимнастки завоевали серебро на первенстве СЗФО

Фото предоставлено участниками соревнований
Фото предоставлено участниками соревнований

Сборная Калининградской области по художественной гимнастике заняла второе место на Первенстве Северо-Западного Федерального округа. Об этом «Новому Калининграду» сообщили представители спортсменок.

Соревнования проходили с 11 по 13 января в Сыктывкаре. Региональная сборная объединила гимнасток 2005-2009 годов рождения, подопечных Ольги Варкушиной, Светланы Щербаковой, Светланы Фурсовой и Натальи Волоховой. В общекомандном зачете победу одержала сборная Ленинградской области. На втором месте — команда из Калининградской области, на третьем — из Карелии. В групповых упражнениях золото завоевали карельские гимнастки, серебро — спортсменки из Калининграда, бронза у сборной Новгородской области.

Теперь юным калининградским спортсменкам предстоит принять участие в первенстве России, которое пройдет в Москве с 16 по 22 января. 

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