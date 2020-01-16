Чемпионка мира Татьяна Кошелева перешла в калининградский «Локомотив»

Татьяна Кошелева. Mentnafunangann (resized) / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Татьяна Кошелева. Mentnafunangann (resized) / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
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Калининградский волейбольный клуб «Локомотив» подписал контракт с Татьяной Кошелевой. Об этом сообщается на странице команды в Facebook.

«В минувшем сезоне Татьяна выступала за китайский клуб „Гуандун Эвергрэнд“ (Гуанчжоу), с которым заняла четвёртое место в национальном первенстве. После завершения чемпионата Китая Татьяна не стала уходить в отпуск и приняла предложение „Локомотива“», — говорится в посте.

Татьяна Кошелева — российская волейболистка, нападающая сборной России, заслуженный мастер спорта. Двукратная чемпионка России, чемпионка мира 2010 года, двукратная чемпионка Европы (2013 и 2015).


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