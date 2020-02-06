Сборная России по регби сыграет против Португалии в Калининграде

Сборная России по регби сыграет против команды Португалии в рамках чемпионата Европы по регби-2020 (Rugby Europe Championship 2020) на стадионе «Калининград» 22 февраля. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает пресс-служба регионального агентства по спорту.



О намерении Федерации регби России провести один из двух домашних матчей Евро в Калининграде сообщалось в ноябре 2019 года. Другой матч, против команды Испании, состоялся 1 февраля на стадионе «Фишт» в Сочи и закончился поражением россиян со счетом 12:31.

В апреле 2019 года Калининград принимал чемпионат Европы по регби среди юниоров. Лучшими на нем стали регбисты из Грузии, сборная Испании получила серебряные медали. Россияне закончили турнир на четвертом месте, португальцы были третьими.