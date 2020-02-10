Билеты на матч Евро-2020 по регби между Россией и Португалией решили продавать бесплатно

Билеты на матч чемпионата Европы (Rugby Europe Championship 2020) по регби между сборными России и Португалии, который пройдет в Калининграде, можно приобрести бесплатно, использовав промокод RUGBYFEST2020 на сайте официального билетного оператора события kgd.kassir.ru. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.



«По промокоду RUGBYFEST2020 билеты на большинство секторов можно приобрести бесплатно! Тем не менее, все средства, которые удастся выручить от продажи билетов, пойдут на благотворительность», — отмечается в сообщении.

На момент публикации новости на сайте билетного оператора доступны для приобретения билеты в центральные секторы трибун на стадионе «Калининград» по цене 200 (секторы С123 — С125) и 400 (А105VIP — А107VIP) рублей без учета сервисного сбора. При этом скидка на места в VIP-секторы не применяется (цена билета остается неизменной), а места в секторах С123 — С125 можно приобрести без оплаты (0 рублей).

Матч сборных России и Португалии по регби-15 пройдет на стадионе Калининград 22 февраля. Начало встречи — в 16:00.