Калининградские атлеты привезли с чемпионата России 9 медалей

Фото: правительство Калининградской области
Фото: правительство Калининградской области
Все новости по теме: Спорт

Сборная Калининградской области выиграла девять медалей в чемпионате России по жиму штанги. Спортсмены привезли в регион четыре «золота», три «серебра» и две «бронзы», сообщает пресс-служба правительства.

Соревнования среди взрослых атлетов и ветеранов спорта проходили в Москве. На них присутствовали представители 42 регионов страны.

Прошлогодние чемпионы Европы Дмитрий Лучкин и Олег Смирнов стали победителями экипировочного дивизиона. Первый взял «золото» в весовой категории до 74 килограммов с рекордом России. Второй — при массе тела менее 59 килограммов. Кроме того, оба первенствовали и в аналогичных весовых категориях классического жима.

Вторые места взяли Евгения Чижевская (среди женщин-ветеранов массой до 63 кг) и Александр Попов (среди мужчин-ветеранов массой до 120 кг). Бронзовые призёры — Артур Арутюнян (среди мужчин весом до 66 кг) и Екатерина Страхова (среди женщин весом до 52 кг).

Победа в турнире гарантирует квалификацию в состав сборной страны на чемпионат мира. В этом он пройдет в мае на базе города Пльзень в Чехии.

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Комментарии

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter