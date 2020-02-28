Калининградские атлеты привезли с чемпионата России 9 медалей

Сборная Калининградской области выиграла девять медалей в чемпионате России по жиму штанги. Спортсмены привезли в регион четыре «золота», три «серебра» и две «бронзы», сообщает пресс-служба правительства.

Соревнования среди взрослых атлетов и ветеранов спорта проходили в Москве. На них присутствовали представители 42 регионов страны.

Прошлогодние чемпионы Европы Дмитрий Лучкин и Олег Смирнов стали победителями экипировочного дивизиона. Первый взял «золото» в весовой категории до 74 килограммов с рекордом России. Второй — при массе тела менее 59 килограммов. Кроме того, оба первенствовали и в аналогичных весовых категориях классического жима.

Вторые места взяли Евгения Чижевская (среди женщин-ветеранов массой до 63 кг) и Александр Попов (среди мужчин-ветеранов массой до 120 кг). Бронзовые призёры — Артур Арутюнян (среди мужчин весом до 66 кг) и Екатерина Страхова (среди женщин весом до 52 кг).

Победа в турнире гарантирует квалификацию в состав сборной страны на чемпионат мира. В этом он пройдет в мае на базе города Пльзень в Чехии.