Калининградцы выиграли две «бронзы» на первенстве России по спортивной акробатике

Калининградская команда выиграла две бронзовые медали на первенстве России по спортивной акробатике. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

В соревнованиях, которые проходили в Кирове, приняли участие более 350 представителей 31 региона России в возрасте до 18 лет.

Калининградцы «взяли» медаль в соревновании квартетов. В этой категории выступало 20 мужских четвёрок. Александр Мартишонок, Никита Картавых, Александр Дробыш и Владислав Петрунин получили «бронзу» в вольтижном упражнении и попали в десятку лучших в балансовом. Благодаря этому спортсмены заняли общее третье место в многоборье.

Теперь калининградцы готовятся к выступлению на первенстве России среди спортивных акробатов в возрасте 13-19 лет. Оно пройдет в середине марта в Воронеже.