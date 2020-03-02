Спортсмены из Калининграда заняли призовые места в первенстве по киокусинкай

Калининградцы заняли первое и второе места в 30-м Первенстве России среди юношей и девушек по киокусинкай (раздел кумитэ). Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Регионального отделения ДОСААФ России Калининградской области.

В соревнованиях участвовало 680 спортсменов из 45 регионов страны. Калининградец Егор Вакарчук провел пять боев, три из которых завершил досрочно. Он занял первое место и стал четырехкратным победителем Первенства. Данила Васильев взял серебряную медаль, выиграв четыре поединка и только в финале уступив сопернику.