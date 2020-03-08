«Балтика» готовится к матчу с «Нижним Новгородом» в первенстве ФНЛ

В понедельник, 9 марта, «Балтика» на выезде сыграет первый после зимнего перерыва матч первенства Футбольной национальной лиги сезона 2019/2020 против «Нижнего Новгорода».
После первой половины первенства команды занимают 7-е («Балтика») и 11-е («Нижний Новгород») места в турнирной таблице. В первом круге встреча соперников закончилась победой «Балтики» со счетом 2:1.
Ближайший домашний для калининградского клуба матч состоится 15 марта: на поле стадиона «Калининград» «Балтика» примет «Армавир».
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