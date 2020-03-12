Калининградцы завоевали восемь медалей чемпионата России по армрестлингу

Сборная Калининградской области завоевала восемь наград чемпионата России по армрестлингу. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

Турнир проводился в Перми. Участие в нем приняли более 350 представителей 47 регионов. Калининградцы смогли завоевать одну золотую, три серебряных и четыре бронзовых медали. В том числе три награды в общем зачёте по итогам выступлений на обеих руках.

«Первой на левой руке, третьей на правой и второй в общем зачёте среди женщин весом до 90 килограммов стала прошлогодняя чемпионка мира Яна Барановская. Вернувшаяся после декретного отпуска Елена Вдовиченко стала второй на левой руке, третьей на правой и второй в общем зачёте среди женщин весом до 80 килограммов. А среди женщин весом до 70 кило Наталья Ворон стала третьей, благодаря третьему месту в борьбе на левую руку и четвёртому месту на правой руке», — рассказали в минспорта.

Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года Руслан Мальцев стал четвёртым на левой руке среди мужчин массой свыше 100 килограммов. В итоге подопечные тренера России Сергея Попова квалифицировались в состав национальной сборной и смогут выступить на чемпионатах Европы и мира, которые запланированы через два месяца в Венгрии и через полгода в Грузии.