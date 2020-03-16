Юношеская хоккейная команда из Калининграда выиграла «бронзу» на всероссийском турнире

Фото: представители команды
Фото: представители команды
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Калининградская хоккейная команда «Янтарная звезда — 2007» заняла третье место на всероссийских соревнованиях. Такая информация размещена на официальном сайте турнира им. А.В. Тарасова «Золотая шайба».

За «бронзу» калининградцы боролись с командой «Торнадо» из Татарстана и выиграли со счетом 4:3. Первое место на соревнованиях заняли ребята из Сахалинской области, второе — из Владимирской.

По словам представителей команды, вратарь «Янтарной звезды» Лев Новиков признан лучшим вратарем турнира.

Состязания проводились в Сочи. В них участвовали команды из 64 регионов страны, все участники 2007-2008 годов рождения.


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