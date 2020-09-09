В «Янтарном» пройдут игры Кубка России по волейболу среди женских команд

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Спорт

С 9 по 13 сентября в калининградском спорткомплексе «Янтарный» пройдет предварительный этап Кубка России по волейболу среди женских команд. Об этом сообщает региональное министерство спорта.

Расписание:

09 сентября, среда
16:00 — Динамо — Луч
19:00 — Ленинградка — Заречье-Одинцово

10 сентября, четверг
16:00 — Луч — Ленинградка
19:00 — Локомотив — Динамо

11 сентября, пятница
16:00 — Заречье-Одинцово — Луч
19:00 — Ленинградка — Локомотив

12 сентября, суббота
16:00 — Динамо — Ленинградка
19:00 — Локомотив — Заречье-Одинцово

13 сентября, воскресенье
14:00 — Заречье-Одинцово — Динамо
18:00 — Луч — Локомотив

На каждом матче может присутствовать только 10% болельщиков от общей загрузки арены, обязательно наличие медицинских масок и перчаток.

Билеты продаются на сайте волейбольного клуба «Локомотив» и в кассах «Янтарного», начиная с 9 сентября (время работы — 11:00 — 19:00).

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter