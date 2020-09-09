В «Янтарном» пройдут игры Кубка России по волейболу среди женских команд

С 9 по 13 сентября в калининградском спорткомплексе «Янтарный» пройдет предварительный этап Кубка России по волейболу среди женских команд. Об этом сообщает региональное министерство спорта.
Расписание:
09 сентября, среда
16:00 — Динамо — Луч
19:00 — Ленинградка — Заречье-Одинцово
10 сентября, четверг
16:00 — Луч — Ленинградка
19:00 — Локомотив — Динамо
11 сентября, пятница
16:00 — Заречье-Одинцово — Луч
19:00 — Ленинградка — Локомотив
12 сентября, суббота
16:00 — Динамо — Ленинградка
19:00 — Локомотив — Заречье-Одинцово
13 сентября, воскресенье
14:00 — Заречье-Одинцово — Динамо
18:00 — Луч — Локомотив
На каждом матче может присутствовать только 10% болельщиков от общей загрузки арены, обязательно наличие медицинских масок и перчаток.Билеты продаются на сайте волейбольного клуба «Локомотив» и в кассах «Янтарного», начиная с 9 сентября (время работы — 11:00 — 19:00).
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