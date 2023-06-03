«Балтика» обыграла «Велес» в последнем матче сезона

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Футбольный клуб «Балтика» (Калининград) обыграл «Велес» (Москва) со счётом 2:1. Матч прошёл 3 июня на стадионе «Калининград» в рамках 34-ого тура Первой лиги.

Первый гол на 22-ой минуте забил нападающий «Велеса» Геворк Саркисян. На 48-ой минуте отличился полузащитник «Балтики» Данил Клёнкин. На 72-ой минуте ещё один мяч в ворота соперника отправил игрок калининградской команды Сергей Пряхин.

В завершающемся сезоне Первой лиги «Балтика» обеспечила себе досрочный выход в Премьер-лигу. В турнирной таблице команда заняла второе место, лидером стал футбольный клуб «Рубин» (Казань). «Балтика» попала в высший футбольный дивизион России впервые с 1998 года.

Накануне в Калининграде региональные власти подписали соглашение с госкорпорацией «Ростех», которая станет генеральным спонсором клуба. Домашний стадион «Балтики», который сейчас называется «Калининград», получит наименование «Ростех-Арена».




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