17-летняя калининградка выиграла первенство Европы по спортивной борьбе

В Албании завершились континентальные соревнования по вольной, греко-римской и женской борьбе среди участников не старше 17 лет. Максимальный результат продемонстрировала неоднократная победительница первенств страны и международных соревнований, бронзовый призёр первенства Европы 2021 калининградка Екатерина Радышева, сообщает пресс-служба областного правительства.



В соревнованиях принимали участие представители тридцати государств Европы. Российские и белорусские борцы были представлены на таком уровне в статусе индивидуальных нейтральных атлетов по инициативе профильной международной федерации (UWW). Екатерина Радышева стала лучшей среди 19 сверстниц весом до 61 килограмма. Она провела четыре поединка, набрав 17 баллов и отдав только три. В финале девушка боролась с представительницей Германии.

Теперь спортсменка готовится к первенству мира в аналогичной возрастной категории, которое через полтора месяца пройдёт в Турции тоже с участием российских и белорусских борцов.

Видео: пресс-служба областного правительства