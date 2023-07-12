В «Балтику» переходит обладатель Кубка Англии

Чилийский футболист Анхело Энрикес переходит в футбольный клуб «Балтика», сообщается в телеграм-канале калининградской команды.

«Очередным усилением к РПЛ стал 29-летний нападающий, становившийся чемпионом Чили и Хорватии, обладатель Кубка Англии, победитель Кубка Южной Америки — Анхело Энрикес», — рассказали в пресс-службе футбольного клуба.

Карьера форварда началась в одном из главных чилийских клубов — «Универсидад де Чили». В 2012 году Анхело Энрикес стал игроком «Манчестер Юнайтед», а спустя год на правах аренды перешёл в «Уиган», в составе которого стал обладателем Кубка Англии. Позже на правах аренды выступал за «Сарагосу» и загребское «Динамо». В 2015 году подписал полноценный контракт с клубом из Хорватии, с которым трижды становился чемпионом страны. В 2018 году переехал в Мексику, став игроком клуба «Атлас». Позже вернулся в Чили, где на протяжении трех сезонов выступал за родной клуб. Сезон 2021-2022 провел в бразильском клубе «Форталеза», а прошлый — в польской «Медзи». Вместе со сборной Чили в 2015 году стал обладателем Кубка Южной Америки. В его активе 14 матчей за главную команду своей страны.

С «Балтикой» Анхело Энрикес подписал трудовое соглашение сроком на два года, отметили в футбольном клубе.