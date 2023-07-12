В «Балтику» переходит обладатель Кубка Англии

Анхело Энрикес. Фото: Carlos Figueroa / Wikimedia Commons Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Анхело Энрикес. Фото: Carlos Figueroa / Wikimedia Commons Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Чилийский футболист Анхело Энрикес переходит в футбольный клуб «Балтика», сообщается в телеграм-канале калининградской команды.

«Очередным усилением к РПЛ стал 29-летний нападающий, становившийся чемпионом Чили и Хорватии, обладатель Кубка Англии, победитель Кубка Южной Америки — Анхело Энрикес», — рассказали в пресс-службе футбольного клуба.

Карьера форварда началась в одном из главных чилийских клубов — «Универсидад де Чили». В 2012 году Анхело Энрикес стал игроком «Манчестер Юнайтед», а спустя год на правах аренды перешёл в «Уиган», в составе которого стал обладателем Кубка Англии. Позже на правах аренды выступал за «Сарагосу» и загребское «Динамо». В 2015 году подписал полноценный контракт с клубом из Хорватии, с которым трижды становился чемпионом страны. В 2018 году переехал в Мексику, став игроком клуба «Атлас». Позже вернулся в Чили, где на протяжении трех сезонов выступал за родной клуб. Сезон 2021-2022 провел в бразильском клубе «Форталеза», а прошлый — в польской «Медзи». Вместе со сборной Чили в 2015 году стал обладателем Кубка Южной Америки. В его активе 14 матчей за главную команду своей страны.

С «Балтикой» Анхело Энрикес подписал трудовое соглашение сроком на два года, отметили в футбольном клубе.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter