Калининградец стал вице-чемпионом России по олимпийской трюковой дисциплине

Калининградец стал вице-чемпионом России по олимпийской трюковой дисциплине Калининградец стал вице-чемпионом России по олимпийской трюковой дисциплине Калининградец стал вице-чемпионом России по олимпийской трюковой дисциплине Калининградец стал вице-чемпионом России по олимпийской трюковой дисциплине Калининградец стал вице-чемпионом России по олимпийской трюковой дисциплине Калининградец стал вице-чемпионом России по олимпийской трюковой дисциплине Калининградец стал вице-чемпионом России по олимпийской трюковой дисциплине
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Калининградец стал вице-чемпионом России в дисциплине «велоспорт-BMX-фристайл-парк» на соревнованиях, которые проводились в Екатеринбурге. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, турнир собрал 32 спортсменов из десяти регионов России и Белоруссии.

Среди 25 стартовавших мужчин второй результат показал победитель первенства России и отечественной спартакиады молодёжи калининградец Анар Алиев. Пятое место занял ещё один калининградский спортсмен, кандидат в мастера спорта Артём Холодняков.

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