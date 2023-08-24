Калининградец стал вице-чемпионом России по олимпийской трюковой дисциплине

Калининградец стал вице-чемпионом России в дисциплине «велоспорт-BMX-фристайл-парк» на соревнованиях, которые проводились в Екатеринбурге. Как сообщает министерство спорта Калининградской области, турнир собрал 32 спортсменов из десяти регионов России и Белоруссии.



Среди 25 стартовавших мужчин второй результат показал победитель первенства России и отечественной спартакиады молодёжи калининградец Анар Алиев. Пятое место занял ещё один калининградский спортсмен, кандидат в мастера спорта Артём Холодняков.

