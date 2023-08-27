«Балтика» проиграла «Крыльям Советов» в шестом туре РПЛ

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Футбольный клуб «Балтика» проиграл «Крыльям Советов» в шестом туре Российской премьер-лиги со счётом 2:1. Матч прошёл в Самаре 27 августа.

Счёт на 52-ой минуте открыл полузащитник самарской команды Сергей Бабкин. На 88-ой минуте нападающий «Балтики» Тамерлан Мусаев сравнял счёт. На 91-ой минуте мяч в ворота калининградцев отправил Георгий Зотов.

Таким образом, «Крылья Советов» набрали 11 очков и сравнялись в турнирной таблице с «Динамо», при этом благодаря разнице голов самарцы расположились на четвёртом месте. «Балтика» осталась на 15-м месте с тремя очками. Калининградцы потерпели третье поражение подряд и пятое за весь сезон.

Следующий матч «Балтика» проведёт с футбольным клубом «Зенит» из Санкт-Петербурга. Игра в рамках Кубка России пройдёт на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде 30 августа.


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