Под Калининградом устроят соревнования парапланеристов

Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград
Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград

Чемпионат Калининградской области по спорту сверхлёгкой авиации планируется провести на аэродроме Нивенское (пос. Северный) 23 сентября в 10:00 (0+). Об этом «Новому Калининграду» рассказал руководитель Калининградского спортивного парапланерного клуба Сергей Кандыбко.

«Соревнования пройдут в дисциплине „полёт на точность“. Задача спортсменов — попасть ногой в „пятирублёвую монету“ в мишени диаметром один метр. В этом году в чемпионате будут участвовать порядка 40 человек. Среди них — действующий чемпион России, двукратный чемпион прошлых лет, чемпионы Калининградской области. Для понимания — у нас в регионе самая сильная в России и, возможно, даже в СНГ команда», — пояснил Сергей Кандыбко.

Гостей фестиваля также ждут лекции о парапланеризме, выставка мотопарапланерной техники, шоу авиамоделистов с возможностью попробовать себя в управлении некоторыми моделями.

По словам организаторов, в случае непогоды возможен перенос соревнований на 24-26 сентября.


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