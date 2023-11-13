Сергей Игнашевич анонсировал «качественное укрепление» «Балтики»

Сергей Игнашевич. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Сергей Игнашевич. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Главный тренер футбольного клуба «Балтика» Сергей Игнашевич анонсировал «качественное укрепление» команды перед весенней частью чемпионата. Об этом он заявил во время пресс-конференции после матча с «Пари НН» 12 ноября.

«Команда строится, по сути, новая. И не хватает нам лидеров в этой команде. Не хватает людей, на которых можно опереться, поэтому и повязка [капитана] „бегает“ от одного к другому, поэтому состав все 12 туров ротировался, замен много по ходу матчей», — отметил Сергей Игнашевич.

По его словам, последние матчи показали, что состав «Балтики» «более-менее стабилизировался». «Надеемся, что [оставшиеся] четыре матча еще мы проведем как минимум так же надежно, как сегодня в обороне. В атаке, надеюсь, прибавим. Будем рассчитывать, что и сейчас в осенней части, и зимой качественно укрепимся и достойно проведем весеннюю часть», — сказал Игнашевич.

В пресс-службе «Балтики» «Новому Калининграду» пояснили, что зимой в команде традиционно ожидаются новые игроки.

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