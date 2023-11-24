«Балтика» сыграет в Калининграде с московским «Спартаком» спустя 25 лет

Калининградская «Балтика» в 16 туре Российской премьер-лиги встретится с одним из самых титулованных футбольных клубов страны — московским «Спартаком». Встреча пройдет 25 ноября на «Ростех Арене» и станет первой за 25 лет в Калининграде.



За всю история противостояния команды провели 7 официальных матчей — 4 раза победа доставалась москвичам и только один раз калининградцам, которые обыграли «Спартак» у себя дома — это случилось 10 марта 1996 года. Ещё дважды в поединках были зафиксированы ничейные исходы, причём с одинаковым счётом 1:1.

В первом круге текущего сезона «Балтика» уступила «Спартаку» на выезде со счётом 1:2. Голевым действием в составе «Балтики» отметился Анхело Энрикес.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал «МАТЧ Премьер». Начало игры в 18:45.