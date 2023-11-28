Во вторник «Балтика» сыграет с «Локомотивом»

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Во вторник, 28 ноября, «Балтика» сыграет с московским «Локомотивом» на стадионе «Ростех-Арена» в Калининграде. Игра начнется в 17.15.

Встреча пройдет в рамках четвертьфинала Кубка России по футболу. В текущем сезоне команды единожды уже встречались — 3 сентября москвичи обыграли калининградцев со счётом 3:2 у себя дома в Москве. Причём гости, уступая с разгромным счётом 0:3, смогли выправить ситуацию и отыграть два мяча, позволив хозяевам одержать только минимальную победу.

За последние 5 лет «Балтика» дважды играла с «Локомотивом» в этом турнире: в 2018 году калининградцы уступили московской команде 2:3, а уже через год в новом розыгрыше обыграли соперника в серии пенальти (основное время — 1:1).

Столичный клуб располагается на 8 месте в Российской Премьер-лиге, имея в активе 25 заработанных очков за сезон. Последним результатом в чемпионате у «Локомотива» стала боевая ничья 3:3 против «Крыльев Советов». Лучшим бомбардиром железнодорожников с 4 забитыми мячами является Наир Тикнизян.

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