«Балтика» сыграла вничью с «Локомотивом»

Калининградская «Балтика» сыграла вничью 2:2 со столичным «Локомотивом» в рамках первого из двух матчей 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу.

Первый в истории четвертьфинальный поединок против команды из Москвы прошёл сегодня на Ростех Арене и собрал больше 5,5 тысяч человек. Гости открыли счёт первыми и удерживали минимальное преимущество над соперником вплоть до середины второй половины встречи. На 65 минуте матча «Балтика» в лице воспитанника калининградского футбола Тиграна Аванесяна сравняла счёт, а уже через 5 минут сумела вырваться вперёд — голевым действием отметился французский защитник Натан Гассама.

К сожалению для калининградских любителей футбола, уже в добавленное к матчу время, в ворота калининградцев влетел ещё один мяч. Оба мяча у «Локомотива» забил Тимур Сулейманов. Ответная встреча 1/4 финала турнира пройдет а марте 2024 года на «РЖД Арене» в Москве. В случае победы «Балтика» впервые в истории может стать участником полуфинала Кубка России по футболу.