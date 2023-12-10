«Балтика» уступила «Рубину» в заключительном матче года (фото)

Калининградская «Балтика» с минимальным счётом 0:1 уступила казанскому «Рубину» в 18 туре Российской премьер-лиги. Встреча прошла 10 декабря на «Ростех Арене».



Единственный мяч в матче забил нападающий гостей Мирлинд Даку, реализовавший голевой момент ещё на 7 минуте футбольного поединка.

Матч между «Балтикой» и «Рубином» стал заключительным для команд в 2023 году. По итогам осенней части сезона калининградцы располагаются на 15 месте в турнирной таблице РПЛ. Весенняя часть сезона возобновится в марте следующего года.



Фото: пресс-служба ФК «Балтика»