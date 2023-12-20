Экс-нападающий «Балтики» Мусаев о переходе в ЦСКА: долго не думал, сразу согласился

Тамерлан Мусаев. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Тамерлан Мусаев. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Экс-нападающий футбольного клуба «Балтика» Тамерлан Мусаев прокомментировал свой переход в ЦСКА. По словам спортсмена, он сразу согласился на трансфер.

«Для меня это очень хороший шаг вперед для развития. Я был в Академии ЦСКА в маленьком возрасте и очень рад вернуться, — говорит Тамерлан Мусаев на видео, опубликованном на YouTube-канале московского клуба. — Перед последним туром мне брат сказал, что есть такой интерес [cо стороны ЦСКА], но не сказал ничего конкретного, а потом, когда уже отпуск у нас начался, сказали, что есть активный интерес. Долго не думал, честно говоря, сразу согласился».

Футболист отметил, что «очень полюбил клуб», ещё когда играл в Академии ЦСКА в детском возрасте, и хотел в него вернуться.

По данным портала Transfermarkt, сумма сделки по переходу Мусаева составила 300 тысяч евро (около 30 млн рублей). В пресс-службе футбольного клуба «Балтика» комментировать финансовые вопросы «Новому Калининграду» отказались.

Напомним, ЦСКА подписал контракт с 22-летним нападающим до конца сезона 2027/28. За «Балтику» Тамерлан Мусаев выступал с 2020 года. Осенью 2023 года форвард впервые получил вызов в национальную сборную России. С 2014 по 2015 годы Мусаев занимался в Академии ПФК ЦСКА.


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