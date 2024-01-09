СМИ: калининградская «Балтика» нацелилась на лучшего бомбардира тбилисского «Динамо»

Калининградская «Балтика» включилась в борьбу с «Уралом» за лучшего бомбардира тбилисского «Динамо» Усмана Камара. Об этом сообщает портал Sport24.

Согласно опубликованной информации, «Балтика» готова заплатить за левого атакующего полузащитника тбилисского «Динамо» 400 тысяч евро. Самому 25-летнему футболисту из Гвинеи предложен контракт на 2,5 года.

В текущем сезоне спортсмен провел за «Динамо» 43 матча, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 450 тысяч евро.

Отметим, что оперативно получить комментарий у футбольного клуба «Балтика» «Новому Калининграду» не удалось.