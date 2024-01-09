СМИ: калининградская «Балтика» нацелилась на лучшего бомбардира тбилисского «Динамо»

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Балтика

Калининградская «Балтика» включилась в борьбу с «Уралом» за лучшего бомбардира тбилисского «Динамо» Усмана Камара. Об этом сообщает портал Sport24. 

Согласно опубликованной информации, «Балтика» готова заплатить за левого атакующего полузащитника тбилисского «Динамо» 400 тысяч евро. Самому 25-летнему футболисту из Гвинеи предложен контракт на 2,5 года.

В текущем сезоне спортсмен провел за «Динамо» 43 матча, забил 15 голов и сделал 7 результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 450 тысяч евро.

Отметим, что оперативно получить комментарий у футбольного клуба «Балтика» «Новому Калининграду» не удалось.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter